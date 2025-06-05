法網》世界排名361的奇蹟？ 地主黑馬布瓦松：這都是努力的結果

布瓦松。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名361的地主女將布瓦松 （Lois Boisson）挺進法國網球公開賽女單4強，堪稱最大驚奇，但她對於外界稱此為「奇蹟」有些不以為然。

「我不認為這是奇蹟。」布瓦松承認有點運氣，但更重要的是背後的付出，「這是因為我從開始打網球所付出的努力，還有去年的康復，這都是努力的結果，沒有其他。」

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22歲的布瓦松歷經膝傷復出，這次靠著外卡才參加法網，卻跌破專家眼鏡連闖5關，包括首輪的比利時24種子梅騰絲（Elise Mertens）、8強的美國第3種子佩古拉（Jessica Pegula），以及4強的第6種子安德烈耶娃（Mirra Andreeva），全都栽在她的拍下，也成為公開年代第一位以外卡身份打進準決賽的法國新希望。

布瓦松表示，現在就是專注當下，不會考慮任何事，享受在場上的每一刻，「我想每個打網球的孩子都夢想著拿到大滿貫冠軍，法國球員對於贏得法網的渴望尤甚，所以這也是我的夢想，我會努力去實現它，因為我的夢想是奪冠，而不打進4強就滿足。」布瓦松將與美國第2種子高芙（Coco Gauff）爭奪冠軍戰門票。

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