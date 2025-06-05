棒球》鈴木一朗憂日本學生球員欠缺嚴厲管教 台灣基層教練非常有感

鈴木一朗。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕日本傳奇球星鈴木一朗日前受訪時表示，現在日本社會讓棒球隊教練嚴格管教變得愈來愈困難，無論哪一所學校，大人無法對小孩嚴格管教，三級棒球時期適度的嚴格指導不可或缺，表揚孩子很容易，但缺乏嚴格指導，孩子容易放縱自己，選擇輕鬆的路，最終受苦的還是選手自己。

一朗認為，要求高中球員完全自律並不現實，因此，教練在過程中扮演關鍵角色，其實適度的嚴格與指導，能幫助學生球員克服未來生活中的挑戰，「能對自己嚴格要求的人，與選擇逃避的人，未來的差距只會愈拉愈大。」

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一朗更直言，有些學生球員甚至會故意激怒教練並偷拍作為證據，讓教練更不敢執行必要的管教；一席談話讓台灣基層棒球隊教練聽了非常有感。

近年台灣基層棒球隊偶爾傳出教練打罵球員的不當管教，進而遭投訴丟飯碗，也讓許多教練大嘆難為，「現在的學生球員不但打不得，而且還不能罵太兇，否則會被上報投訴，為了保住飯碗，老教練大嘆不如歸去，年輕教練只能更謹慎，用愛的教育指導球員。」

一位不具名的青棒教練透露，之前看到一朗訪談，覺得心有戚戚焉，早期台灣基層教練可以打罵選手，近年早已不可行，但這時期選手處於青春叛逆期，難以管教者所在多有，如果不用「必要的措施」，根本就講不聽也帶不動，如果罵大聲一點或兇一點，就會被投訴說是霸凌選手，帶隊心灰意冷，「不只是一朗說的日本基層棒球現象，台灣也有相同處境。」

該教練指出，其實早年台灣基層球隊陋習，例如教練用球棒打選手，學弟幫學長洗衣褲，蛙跳球場數圈等不當體罰，現在早已消失無蹤，如今不能打選手是基本的，而且罵選手也要拿捏分寸，否則被選手蒐證，吃虧的還是自己，「只是這樣做真的能幫助到選手嗎？ 」他以疑問句做結尾。

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