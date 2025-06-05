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NBA冠軍賽》雷霆、溜馬明爭冠 官網點名兩隊X因子

2025/06/05 19:55

卡魯索。（資料照，路透）卡魯索。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA總冠軍賽明起正式點燃戰火，雷霆與溜馬首度在季後賽碰頭，官網在賽前分析時也點出兩隊X因子。

雷霆例行賽交手溜馬2戰都贏球，且一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）平均攻下39分，外線命中率超過6成，如何限制「SGA」發揮成為溜馬最重要的課題，預計會主防他的雙能衛內姆哈德（Andrew Nembhard）被點名為此系列賽溜馬的X因子，他與「SGA」是加拿大國家隊隊友，對彼此相當熟悉。

雷霆方面，31歲的後衛卡魯索（Alex Caruso）有望扮演重要角色，畢竟他曾在2020年隨湖人奪冠，是雷霆陣中唯一握有冠軍戒的球員，官網提到，他在防守端能不斷為球隊注入能量，「無論何時上場都會讓比賽出現變數。」

事實上，卡魯索的前隊友詹姆斯（LeBron James）也有相同看法，他近日在播客節目大讚昔日戰友的防守，「他就像一把終極的瑞士刀，我們在今年的季後賽看到他防守愛德華茲（Anthony Edwards）、穆雷（Jamal Murray）等人，他可能一場比賽只有5分、3籃板、2助攻，但正負值高達17。」

內姆哈德。（資料照，法新社）內姆哈德。（資料照，法新社）

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