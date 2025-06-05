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體操亞錦賽》「亞洲貓王」唐嘉鴻用超高分 領先群雄晉級單槓決賽

2025/06/05 21:23

唐嘉鴻。（教練鄭焜杰提供）唐嘉鴻。（教練鄭焜杰提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕亞洲體操錦標賽在南韓堤川登場，台灣「亞洲貓王」唐嘉鴻在男子單槓資格賽以15.000分領先群雄，晉級決賽，有機會再為自己增添一面亞錦賽獎牌。

台灣隊本屆亞錦賽由唐嘉鴻領軍，搭配曾登上東京奧運的蕭佑然、洪源禧以及葉政、莊佳龍出征。

最受矚目是巴黎奧運單槓銅牌得主唐嘉鴻，他今年4月在體操世界盃克羅埃西亞奧西耶克站及杜哈站出擊，其中在杜哈站摘下男子單槓銀牌，也是他本季首面獎牌。

在亞錦賽單項資格賽，唐嘉鴻在單槓項目就祭出6.100難度分，拿到8.900執行分，以15.000分領先所有選手，也是唯一達15分大關的選手。排名第2為哈薩克好手米拉德（Karimi Milad）的14.800分、中國選手田昊的14.733分，唐嘉鴻在決賽只要穩定發揮，有機會進帳獎牌，他上次亞錦賽拿牌為2019年拿下單槓銀牌。

「鞍馬小王子」蕭佑然在鞍馬資格賽有出色表現，以難度5.500分、執行分8.800分，14.300分居第3。教練鄭焜杰表示，本屆亞錦賽強度很高，亞洲各國好手都出來適應新的奧運週期分數，單項表現來看，唐嘉鴻和蕭佑然相對穩定。除了唐嘉鴻、蕭佑然，葉政也有晉級跳馬決賽，洪源禧則拿到地板決賽的參賽資格。

蕭佑然。（教練鄭焜杰提供）蕭佑然。（教練鄭焜杰提供）

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