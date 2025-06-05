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TPBL季後賽》林書豪歸隊率國王打敗戰神 系列賽3：0聽牌

2025/06/05 21:26

林書豪（左）底線切入過人傳球。（記者廖振輝攝）林書豪（左）底線切入過人傳球。（記者廖振輝攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕新北國王今天在客場台北和平籃球館，憑藉優異的團隊戰力，最終以113：104打敗台新戰神，在TPBL季後賽取得3：0聽牌，週六有機會就一舉完成直落四橫掃挺進總冠軍賽。

國王在系列賽首場因有部分球員需征戰BCL資格賽，導致人手短缺，不過照樣以23分之差痛宰戰神，國王G2還沒有林書豪助陣，結果還是以26分大勝，今晚就來到和平館客場尋求聽牌。

前兩戰客場輸到灰頭土臉的戰神，此仗終於不是「恍神」，尤其洋將莫爾曼更在上半場就以14投8中，包括4顆三分球、罰球7罰全進，斬獲27分，只是國王在第二節靠桑尼10分、曼尼高9分，上半場結束還是以58：53領先戰神。

國王最佳洋將沃許本上半場因犯規麻煩僅拿1分，但他第三節就解除封印，單節進帳10分，也幫助國王維持領先優勢，國王在第四節靠曼尼高穩定輸出，持續捍衛領先，最終就漂亮踢館成功，取得系列賽聽牌。

國王表現最佳是板凳出發的曼尼高，攻下24分、8籃板，林書豪14分、6助攻，桑尼18分、7籃板，李愷諺18分，林書緯也有19分，沃許本11分。至於戰神此仗就是莫爾曼37分、12籃板、8助攻最佳，雷蒙恩15分、錢肯尼10分、曹薰襄10分，但團隊戰力明顯不如國王。

曼尼高（中）切入上籃。（記者廖振輝攝）曼尼高（中）切入上籃。（記者廖振輝攝）

李愷諺（左）切入籃下傳球。（記者廖振輝攝）李愷諺（左）切入籃下傳球。（記者廖振輝攝）

戰神洋將莫爾曼。（記者廖振輝攝）戰神洋將莫爾曼。（記者廖振輝攝）

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