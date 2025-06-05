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印尼賽》台灣最後希望！周天成戰勝法國好手 「孤軍」晉級8強

2025/06/05 22:35

周天成。（資料照，法新社）周天成。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕身為台灣隊最後希望的周天成，今晚在超級1000系列印尼羽球公開賽，以21：18、9：21、21：17打敗世界排名20法國好手小波波夫（Christo Popov），「孤軍」挺進男單8強。

台灣今日共5組人馬出賽，但女單宋碩芸、林湘緹、男單李佳豪、女雙謝沛珊／洪恩慈都相繼輸球，就只剩世界排名第7的台灣一哥周天成還有機會晉級。

曾在2019年拿下冠軍的周天成，過去和世界排名20法國好手小波波夫（Christo Popov），取得對戰4勝2敗領先，不過上次交手為今年瑞士公開賽，小天遭3局逆轉。

周天成今天開賽雖然先掉2分，不過很快就進入狀況並一直領先成功先下一城，只是小天在第二局卻面臨當機，尤其在8：12落後更連掉7分，也只能讓小波波夫扳回一城。

進入決勝局，周天成重整旗鼓，加上小波波夫越打越著急，發生不少失誤，小天把握機會逐步擴大領先，一度以16：9領先，只是小波波夫也把握小天不穩，回敬連得7分攻勢追平，周天成在關鍵時刻有回穩也率先來到20：17，而小波波夫也先尋求醫療暫停，還好小天沒有被拐氣，仍是有驚無險收下勝利。

周天成明天8強對手尚未出爐，將是中國好手李詩灃、馬來西亞選手梁峻豪之間的贏家。

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