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周天成力拚4強、NBA冠軍賽點燃戰火 今日賽事預告與轉播

2025/06/06 06:57

周天成。（資料照，記者林正堃攝）周天成。（資料照，記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟今日有1場比賽轉播，由洋基迎戰守護者，洋基派出佛里德（Max Fried）先發，守護者由切科尼（Slade Cecconi）出馬，請喜愛大聯盟的觀眾不要錯過！

NBA冠軍賽點燃戰火，雷霆在主場迎戰溜馬，巔峰對決誰能順利搶下首勝呢？記得鎖定轉播！

中職3場賽事，獅隊布雷克對決味全艾璞樂；兄弟黃博多面對富邦力亞士；台鋼吉田一将交手樂天魔神樂。

今日超級1000系列印尼羽球公開賽8強戰，周天成是唯一僅存的台灣選手，今天要拚4強門票，一起幫小天加油！

MLB

07:00 守護者@洋基 愛爾達體育1台

12:00 大都會@道奇 D-LIVE 愛爾達體育1台

NBA冠軍賽

08:30 溜馬@雷霆 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18:35 統一@味全 緯來體育、愛爾達體育4台

18:35 兄弟@富邦 MOMOTV、愛爾達體育2台

18:35 台鋼@樂天 DAZN2

BWF印尼羽球公開賽

10:00、14:30、19:30 8強 第1場地 愛爾達體育3台

10:00、14:30 8強 第2場地 愛爾達體育2台

日職

17:00 樂天@巨人 DAZN1

TPBL季後賽

19:00 夢想家@海神 官方YT

法國網球公開賽

20:15 男單四強 愛爾達體育1台

玉山盃青棒

09:00 高雄市 VS 雲林縣
11:30 苗栗縣 VS 桃園市
14:00 臺東縣 VS 屏東縣

轉播：愛爾達體育4台

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