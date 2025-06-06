周天成力拚4強、NBA冠軍賽點燃戰火 今日賽事預告與轉播

周天成。（資料照，記者林正堃攝）
早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！
大聯盟今日有1場比賽轉播，由洋基迎戰守護者，洋基派出佛里德（Max Fried）先發，守護者由切科尼（Slade Cecconi）出馬，請喜愛大聯盟的觀眾不要錯過！
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NBA冠軍賽點燃戰火，雷霆在主場迎戰溜馬，巔峰對決誰能順利搶下首勝呢？記得鎖定轉播！
中職3場賽事，獅隊布雷克對決味全艾璞樂；兄弟黃博多面對富邦力亞士；台鋼吉田一将交手樂天魔神樂。
今日超級1000系列印尼羽球公開賽8強戰，周天成是唯一僅存的台灣選手，今天要拚4強門票，一起幫小天加油！
MLB
07:00 守護者@洋基 愛爾達體育1台
12:00 大都會@道奇 D-LIVE 愛爾達體育1台
NBA冠軍賽
08:30 溜馬@雷霆 緯來體育、愛爾達體育1台
中職
18:35 統一@味全 緯來體育、愛爾達體育4台
18:35 兄弟@富邦 MOMOTV、愛爾達體育2台
18:35 台鋼@樂天 DAZN2
BWF印尼羽球公開賽
10:00、14:30、19:30 8強 第1場地 愛爾達體育3台
10:00、14:30 8強 第2場地 愛爾達體育2台
日職
17:00 樂天@巨人 DAZN1
TPBL季後賽
19:00 夢想家@海神 官方YT
法國網球公開賽
20:15 男單四強 愛爾達體育1台
玉山盃青棒
09:00 高雄市 VS 雲林縣
11:30 苗栗縣 VS 桃園市
14:00 臺東縣 VS 屏東縣
轉播：愛爾達體育4台