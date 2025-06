周天成力拚4強、NBA冠軍賽點燃戰火 今日賽事預告與轉播

周天成。(資料照,記者林正堃攝)

早安,自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播!

大聯盟今日有1場比賽轉播,由洋基迎戰守護者,洋基派出佛里德(Max Fried)先發,守護者由切科尼(Slade Cecconi)出馬,請喜愛大聯盟的觀眾不要錯過!

NBA冠軍賽點燃戰火,雷霆在主場迎戰溜馬,巔峰對決誰能順利搶下首勝呢?記得鎖定轉播!

中職3場賽事,獅隊布雷克對決味全艾璞樂;兄弟黃博多面對富邦力亞士;台鋼吉田一将交手樂天魔神樂。

今日超級1000系列印尼羽球公開賽8強戰,周天成是唯一僅存的台灣選手,今天要拚4強門票,一起幫小天加油!

MLB

07:00 守護者@洋基 愛爾達體育1台

12:00 大都會@道奇 D-LIVE 愛爾達體育1台

NBA冠軍賽

08:30 溜馬@雷霆 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18:35 統一@味全 緯來體育、愛爾達體育4台

18:35 兄弟@富邦 MOMOTV、愛爾達體育2台

18:35 台鋼@樂天 DAZN2

BWF印尼羽球公開賽

10:00、14:30、19:30 8強 第1場地 愛爾達體育3台

10:00、14:30 8強 第2場地 愛爾達體育2台

日職

17:00 樂天@巨人 DAZN1

TPBL季後賽

19:00 夢想家@海神 官方YT

法國網球公開賽

20:15 男單四強 愛爾達體育1台

玉山盃青棒

09:00 高雄市 VS 雲林縣

11:30 苗栗縣 VS 桃園市

14:00 臺東縣 VS 屏東縣

轉播:愛爾達體育4台

