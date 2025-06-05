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中職》兄弟第1指名再見四壞 曾頌恩逼近「4割男」

2025/06/05 23:05

林暉盛。（資料照，中信兄弟提供）林暉盛。（資料照，中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟第1指名余謙今天在二軍對樂天桃猿先發3.2局掉4分（1分自責），雙方鏖戰至延長賽，最終中信另1位第1指名林暉盛投出再見保送，終場以9：10輸球。

余謙前3局無失分，4局下開場投出四壞球，1出局被雙安掉1分，三振邱勝宥後抓到2出局，雖然製造何品室融二壘滾地球，張士綸卻失誤再掉2分，余謙退場後由江忠城接替，又被游承勳敲安，單局被樂天攻下4分。

余謙82球僅投3.2局，被敲7支安打，有2次四壞和2次三振，失掉4分，僅有1分自責，最快球速144公里。6局上，樂天先發陳克羿單局5次四壞球，遭中信狂攻6分，陳克羿合計投5.2局掉6分退場。

中信和樂天鏖戰至9局結束8：8平手進入延長賽，中信在10局上攻下1分，而9局下飆出三振化解危機的林暉盛續投，開場被連續敲2安扳平比分，隨後對陳佳樂投出觸身球，樂天擠成滿壘，林暉盛三振蔡鎮宇抓到2出局，卻對劉子杰投出再見保送。

林暉盛合計投29球，1局被敲2支安打，有1次四壞、1次觸身和2次三振，外帶2次暴投，吞下本季二軍第2敗，最快球速145公里。

中信打線以曾頌恩表現最亮眼，單場4打數猛敲3支安打，二軍打擊率高達3成91。

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