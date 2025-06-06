WTT支線賽》大滿貫爭議事件後首度出賽 葉伊恬力退彭郁涵闖進16強

葉伊恬擊退國泰小將彭郁涵，闖進女單16強。（取自WTT官網）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕剛歷經美國大滿貫賽遭桌協取消資格事件的智淵乒乓球館小將葉伊恬，昨晚在WTT普里斯提納（科索沃）支線賽女單次輪，在「台灣內戰」中以3:1擊退世界排名305的國泰小將彭郁涵，挺進16強。

世界排名91的葉伊恬和年紀相同的彭郁涵從小打到大，兩人在國際賽交手兩次，葉伊恬在2022年斯科普里青少年挑戰賽以直落三獲勝；彭郁涵則在去年菲律賓普林塞瑟港青少年挑戰賽U17女單決賽，克服局數0:2落後，以3:2完成大逆轉。

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這回在成人組賽事首度過招，葉伊恬首局在5:0強勢開局下，雖一度被追到7平，最後仍以一波4:1的攻勢，11:8先馳得點。

次局，葉伊恬在纏鬥至9平時，把握自己兩顆發球，連續反手搶攻得手，11:9再下一城。

反手顆粒打法的彭郁涵，第3局展開反撲，6:1開局後，很快的以11:6扳回一城。關鍵第4局，葉伊恬在8:10逆境下，展現強悍的反手進攻能力，連續化解3個局點後，以13:11後來居上。

葉伊恬16強將遭遇法國女將扎瑞芙，世界排名148的扎瑞芙在32強戰演出讓2追3的逆轉戲碼，擊退日本的青井櫻。

另一名17歲國泰小將巫嘉恩，首輪先以3:1力退16歲的南韓新星劉叡潾，次輪再以直落三收拾羅馬尼亞女將辛格奧贊，16強將對決世界排名236的日本女將木村香純。

世界排名157的黃愉偼32強遭遇世界排名29的日本頭號種子橫井咲櫻，在局數0:2落後下連追2局，決勝局在5:10絕境下，更連續救下5個賽末點，可惜最終仍以10:12功虧一簣，無緣晉級16強。

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