高夫擊退地主黑馬晉級法網決賽 將與莎芭蓮卡爭冠

〔中央社〕美國好手高夫今天在法國網球公開賽女單準決賽，以6比1、6比2直落二無情終結地主選手布瓦松在本屆法網的夢幻之旅，接下來將與頭號種子、白俄羅斯的現任球后莎芭蓮卡爭冠。

路透社報導，世界排名第2的高夫（Coco Gauff）今天全神貫注，在中央球場（Court Philippe Chatrier）壓制法國外卡選手布瓦松（Lois Boisson）和主場觀眾，火速贏得這場比賽。

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這是高夫2022年輸給波蘭女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）屈居亞軍後，生涯第2次闖進法網女單決賽。

斯威雅蒂稍早在另一場準決賽，以6比7（1/7）、6比4、0比6不敵莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），無緣4連霸。

布瓦松世界排名第361，在前幾輪比賽中先後擊敗世界排名第3的美國選手皮古拉（Jessica Pegula），以及俄羅斯好手安德瑞娃（Mirra Andreeva）。但在對戰高夫時，布瓦松彷彿洩了氣。

不過，這名22歲小將仍將贏得改變她職業生涯的69萬歐元（約新台幣2364萬元）獎金。高夫則有機會繼2023年美國網球公開賽後，拿下生涯第2座大滿貫女單冠軍。1140606

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