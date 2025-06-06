法網》高芙馴服地主黑馬再爭冠 週六決戰球后莎巴蓮卡

高芙。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕高芙（Coco Gauff）僅花69分鐘速戰速決，6：1、6：2馴服地主外卡大黑馬布瓦松（Lois Boisson），美國第2種子職業生涯第2度挺進法國公開賽女單冠軍戰，週六晚間對決白俄羅斯當今球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。

「這是我第一次在這裡和法國球員比賽。我已經做好心理準備，她會發揮出99%實力，所以盡量不去想這些。」21歲的高芙保持高度專注，臨場展現壓倒性實力，在菲利普夏提耶中央球場擊潰WTA世界女單排名361的布瓦松，也結結了東道主最後希望，賽後她還分享如何在絕對客場劣勢中頂住壓力，「當你們喊她名字時，我都在心裡默唸自己名字！自我激勵把歡呼聲當成對我的加油！我知道若對手非法國人，你們肯定支持我，所以我依然愛大家。」

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高芙自2022年再闖巴黎羅蘭加洛斯壓軸舞台，她期許汲取當時不敵波蘭名將史薇泰克（Iga Swiatek）的教訓，如今面對來勢洶洶的頭號種子莎巴蓮卡能夠勝出，成為自2015年小威廉絲（Serena Williams）以來首位紅土大滿貫封后的美國人。雙姝過往對戰5勝5負勢均力敵，高芙2023年美國公開賽3盤大逆轉莎芭蓮卡掄元，能否再接再厲挑戰四大賽第2冠？備受各界矚目。

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