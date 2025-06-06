法網》球后莎巴蓮卡首闖冠軍戰 斬斷史薇泰克3連霸

莎巴蓮卡。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）歷經3盤激戰，終以7：6（7：1）、4：6、6：0力退波蘭第5種子衛冕者史薇泰克（Iga Swiatek），白俄羅斯頭號種子職業生涯首闖法國網球公開賽女單冠軍戰，也斬斷3連霸的「紅土女王 」26連勝紀錄，決賽對決美國第2種子高芙（Coco Gauff）。

「我非常高興能在法網擊敗史薇泰克。這真令人難以置信，我為此感到非常自豪，尤其能打贏這場艱難的比賽。」莎巴蓮卡耗費2小時19分鐘，決勝盤強勢橫掃6局，終結了史薇泰克連莊希望，後者5座大滿貫金盃當中，多達4座在熟悉的巴黎羅蘭加洛斯成名地拿下，即2020年以及2022年起3連霸，最終留下戰績40勝3負。

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如今紅土大滿貫獲得突破的莎巴蓮卡，也繼2016年（澳洲公開賽、法網、溫布頓錦標賽）的美國天后小威廉絲（Serena Williams）之後，成為首位連3項大滿貫（2024年美國公開賽、2025年澳網、法網）都打進單打決戰的女將，「這場4強戰相當關鍵，感覺就像決賽，但我知道任務還沒完成，週六必須全力以赴，拿出最佳狀態為冠軍而努力。」

擅長硬地作戰的莎巴蓮卡，大滿貫3冠來自2023年、2024年澳網衛冕，還有去年美網，這是她自2023年法網4強止步後，頭一回躋身紅土大滿貫壓軸，「對我和團隊意味著一切，因為大家都說這不適合我，然後就沒信心。過去多少年來，我的水準不斷提升，現在站上紅土感覺非常自在，很享受在這裡出賽，如果能拿冠軍更加意義非凡。」

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