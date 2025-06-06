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網球》曾俊欣甜蜜復仇8連勝！捷克紅土挑戰賽勇闖4強

2025/06/06 07:12

曾俊欣。（資料照，法新社）曾俊欣。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「台灣一哥」曾俊欣甜蜜復仇！6：4、6：4擊敗奧地利好手羅季奧諾夫 （Jurij Rodionov），連闖3關挺進普羅斯捷約夫男網挑戰賽單打4強，近來紅土8連勝的氣勢無法擋。

曾俊欣挾著上週維琴察挑戰賽5連勝，職業生涯首度衛冕單打冠軍的絕佳狀態，馬不停蹄從義大利轉戰捷克，投入同樣紅土場地的普羅斯捷約夫站。ATP世界男單排名94的他榮膺第5種子，直落2擊敗巴拉圭瓦列霍（Adolfo Daniel Vallejo）、法國范阿斯切（Luca Van Assche）後，8強面對過往對戰2連敗的羅季奧諾夫，曾俊欣汲取經驗強勢出擊，開賽第1、5局破發取得5：1領先，雖然對手化解2個盤末點後，第8局連下4球回破，「台灣一哥」回穩保發照樣先馳得盤。

23歲的曾俊欣乘勝追擊，次盤第1局又破了26歲對手發球局，並力保領先不失，激戰1小時30分鐘出線，今晚將與智利第2種子塔比洛（Alejandro Tabilo）爭奪冠軍戰門票。雙雄今年2月ATP500等級里約紅土交手，會外賽殺入的「台灣一哥」爆冷連下2盤贏球，如今狹路相逢有機會再挫強敵。

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