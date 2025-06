MLB》大谷翔平連兩場雙安得分獨走 康佛托致勝安助道奇逆轉勝

大谷翔平。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇與大都會系列賽4連戰最後一場,大谷翔平連續兩場繳出雙安好表現,開季打擊不振的32歲明星外野手康佛托(Michael Conforto)擺脫低潮,8局下敲出致勝超前安打,幫助道奇終場以6:5逆轉大都會,本季21場逆轉勝為大聯盟最多。

道奇今天推出27歲右投納克(Landon Knack)掛帥先發,慘遭大都會砲轟,2局上被「北極熊」阿隆索(Pete Alonso)敲出右外野陽春砲,尼莫(Brandon Nimmo)和馬堤(Starling Marte)在第3局背靠背開轟,納克僅投3.1局挨3轟失4分,另有5次保送,防禦率爆漲至5.12。

道奇在3局下突破大都會29歲先發左投皮特森(David Peterson)的封鎖,羅哈斯獲得四壞球保送上壘,大谷翔平敲出中間穿越安打,形成一三壘有人,MVP強打貝茲(Mookie Betts)適時敲出帶有1分打點的中外野二壘安打,明星捕手史密斯(Will Snith)也補上左外野安打進帳第2分,道奇該局攻下3分,追到3:4一分落後,皮特森今天投出7局6K失3分的優質先發。

阿隆索在8局上一二壘有人敲安打回1分,他此役繳出3安猛打賞,敲出本季第15轟,進帳2分打點。道奇下個半局就有所回應,史密斯敲出長打追回1分,帕赫斯(Andy Pages)打回追平分,開季打擊不振的康佛托,近期又陷入連續15打數無安打的低潮,所幸他在一二壘有人2出局時敲出關鍵超前安打,幫助道奇以6:5超前。

道奇明星終結者史考特(Tanner Scott)成功關門守住勝利,連續兩場無失分,擺脫之前7戰狂失12分的窘境,收下本季第11場救援成功。

大谷翔平今天4打數2安打,吞下2次三振,打擊率升至0.295,今天跑回1分,得分65分高居聯盟第一。

