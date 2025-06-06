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MLB》大谷翔平連兩場雙安得分獨走 康佛托致勝安助道奇逆轉勝

2025/06/06 07:42

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與大都會系列賽4連戰最後一場，大谷翔平連續兩場繳出雙安好表現，開季打擊不振的32歲明星外野手康佛托（Michael Conforto）擺脫低潮，8局下敲出致勝超前安打，幫助道奇終場以6：5逆轉大都會，本季21場逆轉勝為大聯盟最多。

康佛托。（美聯社）康佛托。（美聯社）

道奇今天推出27歲右投納克（Landon Knack）掛帥先發，慘遭大都會砲轟，2局上被「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）敲出右外野陽春砲，尼莫（Brandon Nimmo）和馬堤（Starling Marte）在第3局背靠背開轟，納克僅投3.1局挨3轟失4分，另有5次保送，防禦率爆漲至5.12。

道奇在3局下突破大都會29歲先發左投皮特森（David Peterson）的封鎖，羅哈斯獲得四壞球保送上壘，大谷翔平敲出中間穿越安打，形成一三壘有人，MVP強打貝茲（Mookie Betts）適時敲出帶有1分打點的中外野二壘安打，明星捕手史密斯（Will Snith）也補上左外野安打進帳第2分，道奇該局攻下3分，追到3：4一分落後，皮特森今天投出7局6K失3分的優質先發。

阿隆索在8局上一二壘有人敲安打回1分，他此役繳出3安猛打賞，敲出本季第15轟，進帳2分打點。道奇下個半局就有所回應，史密斯敲出長打追回1分，帕赫斯（Andy Pages）打回追平分，開季打擊不振的康佛托，近期又陷入連續15打數無安打的低潮，所幸他在一二壘有人2出局時敲出關鍵超前安打，幫助道奇以6：5超前。

道奇明星終結者史考特（Tanner Scott）成功關門守住勝利，連續兩場無失分，擺脫之前7戰狂失12分的窘境，收下本季第11場救援成功。

大谷翔平今天4打數2安打，吞下2次三振，打擊率升至0.295，今天跑回1分，得分65分高居聯盟第一。

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