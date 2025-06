MLB》超越大谷獨居大聯盟全壘打王！水手重砲司令塔本季第24轟出爐

水手捕手砲羅里本季第24轟出爐。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕水手與金鶯系列賽最終戰,當家「捕手砲」羅里(Cal Raleigh)今敲出本季第24轟,超越道奇日本巨星大谷翔平,獨居大聯盟全壘打王,但水手終場以3:4遭到逆轉,金鶯3連戰完成橫掃,近期拉出一波6連勝。

水手25歲右投布萊恩·沃(Bryan Woo)3局上投出保送後,儘管連續解決2名跑者,但卻發生2次暴投因此失分,羅里在下個半局敲出追平安打,5局下從金鶯31歲右投艾夫林(Zach Eflin)手中敲出右外野2分砲,本季第24轟出爐,幫助水手以3:1超前。羅里超越大谷翔平暫居大聯盟全壘打王,在美聯則是領先洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)3支。

金鶯狀元捕手拉契曼(Adley Rutschman)和明星游擊手韓德森(Gunnar Henderson)6局上背靠背開轟,單局灌進3分超前,拉契曼此役繳出3安猛打賞,貢獻2分打點,金鶯終場以4:3擊敗水手,繳出6局7K失3分優質先發的艾夫林勇奪本季第5勝,布萊恩·沃主投6局失4分,苦吞第3敗。

羅里今天4打數2安打,包括一發全壘打,進帳3分打點,賽後打擊率升至0.268,OPS為1.015。

