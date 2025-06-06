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MLB》超越大谷獨居大聯盟全壘打王！水手重砲司令塔本季第24轟出爐

2025/06/06 08:34

水手捕手砲羅里本季第24轟出爐。（路透）水手捕手砲羅里本季第24轟出爐。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手與金鶯系列賽最終戰，當家「捕手砲」羅里（Cal Raleigh）今敲出本季第24轟，超越道奇日本巨星大谷翔平，獨居大聯盟全壘打王，但水手終場以3：4遭到逆轉，金鶯3連戰完成橫掃，近期拉出一波6連勝。

水手25歲右投布萊恩·沃（Bryan Woo）3局上投出保送後，儘管連續解決2名跑者，但卻發生2次暴投因此失分，羅里在下個半局敲出追平安打，5局下從金鶯31歲右投艾夫林（Zach Eflin）手中敲出右外野2分砲，本季第24轟出爐，幫助水手以3：1超前。羅里超越大谷翔平暫居大聯盟全壘打王，在美聯則是領先洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）3支。

金鶯狀元捕手拉契曼（Adley Rutschman）和明星游擊手韓德森（Gunnar Henderson）6局上背靠背開轟，單局灌進3分超前，拉契曼此役繳出3安猛打賞，貢獻2分打點，金鶯終場以4：3擊敗水手，繳出6局7K失3分優質先發的艾夫林勇奪本季第5勝，布萊恩·沃主投6局失4分，苦吞第3敗。

羅里今天4打數2安打，包括一發全壘打，進帳3分打點，賽後打擊率升至0.268，OPS為1.015。

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