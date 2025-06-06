MLB》前統一獅洋投放火！ 勇士9上領先6分被開魯閣慘遭逆轉

布萊威9局上掉3分被換下場。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天主場迎戰響尾蛇，打到9局上取得10比4領先，眼看應該可以入袋的勝利，卻被兩個牛棚後援放火，最終被大逆轉以10比11輸球，賽後還傳出9上放火之一的前統一獅隊的洋投布萊威（Scott Blewett），被勇士給指定讓渡（DFA）。

勇士帶著6分領先進入9局上，派出了布萊威關門，不過布萊威面對5位打者，僅靠三振解決了一人，單局2次保送被打2發全壘打，失掉3分後被換下場，換上守護神伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）。

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不料伊格雷西亞斯上場依然不能止血，一上來就被台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）擊出二壘安打，接手後又掉了4分，最終被響尾蛇大逆轉。

賽後勇士總教練史尼克（Brian Snitker）表示，這是一場很慘痛的失利，球隊打得不好，整體執行力不足，9局上領先6分應該要贏球的，但球隊沒有守成。「你要做好你的工作，我們要打得更好，這場輸的很慘。」史尼克說道，而在被大逆轉後，勇士對響尾蛇系列賽遭到3連敗橫掃。

《The Athletic》勇士隨隊記者歐布萊恩（David O'Brien）賽後在社群媒體發文，表示球隊在布萊威9上放火後，將他給DFA。

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