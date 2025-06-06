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MLB》李灝宇、龍仔首度入選10大新秀！美媒看好升上大聯盟

2025/06/06 09:29

李灝宇。（資料照，路透）李灝宇。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎3A的台灣怪力男李灝宇本季表現亮眼，ESPN近日更新自家十大新秀排行榜，上次沒有進榜的李灝宇，這次衝上第7名，被看好能夠升上大聯盟。

《ESPN》記者麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）撰文點出下一位有望登上大聯盟的老虎新秀，他指出，李灝宇在3A表現穩定，而排名第6的24歲右投莫爾頓（Troy Melton）和第8名的23歲內野工具人安德森（Max Anderson）還在2A磨練，所以自己傾向選擇李灝宇。

李灝宇今年在3A出賽51場，繳出4轟、23分打點，7盜和打擊率0.262的成績，整體攻擊指數為0.756，日前遭觸身球直擊頭部，外界十分關心他的傷勢。

另外，近期網友挖掘出可能有台灣血統的小隊3A的砲手「龍仔」強納森‧龍（Jonathon Long）也擠進小熊10大新秀榜，排名第10位，麥克丹尼爾認為，球隊如果需要一名擁有長打火力的打者，強納森‧龍有機會被叫上大聯盟。

強納森‧龍本季在3A共出賽54場，累積9轟、41分打點，打擊三圍.349/.423/.559，攻擊指數0.982。

強納森‧龍。（資料照，法新社）強納森‧龍。（資料照，法新社）

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