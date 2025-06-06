MLB》大聯盟雙城隊首度舉辦台灣日 張泰山受邀開球

前職棒球星張泰山。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕「森林王子」張泰山將於9月19日（美國時間）受邀前往大聯盟明尼蘇達雙城隊主場 Target Field，擔任「台灣日 Taiwanese Heritage Night」的開球嘉賓，這不僅是個人生涯榮耀時刻，更象徵著台灣棒球文化邁向國際的一次深度交流。

張泰山生涯締造多項中職紀錄，包括生涯2134支安打與1338分打點，至今仍高懸聯盟第一，儘管289支全壘打的紀錄在2022年被林智勝突破，但泰山所築起的中職記錄高牆，依然是每一代球員追逐的目標與象徵。

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來自台東泰源的張泰山長期投身基層，深入校園與偏鄉，為推廣棒球教育與公益活動而奔走，他剛卸任味全龍隊打擊教練，現任頂新和德文教基金會棒球總監，繼續以實際行動扎根基層，這次受邀登上大聯盟舞台，他也以「台灣棒球公益大使」身分自許，期待透過這次跨國交流，將台灣棒球的精神、熱情與實力分享給全球球迷。

「能受邀到雙城隊開球，我感到非常榮幸。這不只是個人的光榮，更是對台灣棒球的肯定。」張泰山說。對於孕育出張泰山的這塊土地，他期望透過這場特別的開球活動，讓美國球迷看見台灣，也看見台灣棒球的實力與溫度，喚起海外華僑心中對故鄉與棒球的情感記憶。

今年雙城隊首度舉辦「台灣日 Taiwanese Heritage Night」，活動結合比賽、文化展演與在地華人社群互動，並邀請張泰山擔任開球嘉賓，他說：「這次開球我投出的不只是棒球，而是來自台灣這片土地的信念與榮耀。」

阿美族出身的原住民運動員，張泰山也希望透過這次交流，讓世界看見台灣多元文化與族群共榮的力量，並講述一位從部落走向棒球殿堂的生命故事，告訴世界張泰山不僅是球員，更是台灣棒球文化的傳遞與見證者。

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