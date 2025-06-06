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MLB》本壘亂成一鍋粥失掉要命分 大都會主帥：我們拱手讓出勝利

2025/06/06 10:02

大都會8局下本壘發生致命傳球失誤，讓道奇追平比分。（美聯社）大都會8局下本壘發生致命傳球失誤，讓道奇追平比分。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與大都會系列賽4連戰最後一場，大都會8局下發生致命失誤讓道奇追平，最終被逆轉5比6輸球，賽後大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）直言，是球隊自己讓煮熟鴨子飛掉的。

大都會今天打完前7局還以4比3領先，並在8局上增添1分保險，不料下半局風雲變色，開局保送加安打先掉1分，接著夾殺三壘往本壘跑的跑者出現傳球失誤，讓道奇追平比數，該局最後被康佛托（Michael Conforto）敲出逆轉安打，終場1分差輸球。

「我感覺我們自己把勝利拱手讓出去的，我們今天打得很隨便，我們打得不好，然後就收到報應了。」大都會總教練門多薩賽後受訪時表示。

實際上大都會此戰早早取得4比0領先，不過全場得點圈打擊僅10支2，留下了13個殘壘，這也讓門多薩直言，球隊錯失太多追加分數的機會，不斷給道奇逆轉空間，道奇當然不會放過這個機會痛擊他們。

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