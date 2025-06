MLB》本壘亂成一鍋粥失掉要命分 大都會主帥：我們拱手讓出勝利

大都會8局下本壘發生致命傳球失誤,讓道奇追平比分。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇與大都會系列賽4連戰最後一場,大都會8局下發生致命失誤讓道奇追平,最終被逆轉5比6輸球,賽後大都會總教練門多薩(Carlos Mendoza)直言,是球隊自己讓煮熟鴨子飛掉的。

大都會今天打完前7局還以4比3領先,並在8局上增添1分保險,不料下半局風雲變色,開局保送加安打先掉1分,接著夾殺三壘往本壘跑的跑者出現傳球失誤,讓道奇追平比數,該局最後被康佛托(Michael Conforto)敲出逆轉安打,終場1分差輸球。

「我感覺我們自己把勝利拱手讓出去的,我們今天打得很隨便,我們打得不好,然後就收到報應了。」大都會總教練門多薩賽後受訪時表示。

實際上大都會此戰早早取得4比0領先,不過全場得點圈打擊僅10支2,留下了13個殘壘,這也讓門多薩直言,球隊錯失太多追加分數的機會,不斷給道奇逆轉空間,道奇當然不會放過這個機會痛擊他們。

