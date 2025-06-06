NBA總冠軍賽》SGA半場拿19分 雷霆領先失誤19次的溜馬

雷霆半場領先溜馬。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕2024-2025年NBA總冠軍賽今天點燃戰火，例行賽戰績全聯盟最佳的雷霆交手東部第4種子溜馬，雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）開啟進攻模式，加上團隊防守逼得溜馬失誤連連，雷霆以57：45領先。

雷霆上次奪冠是1979年前身西雅圖超音速，溜馬則追溯至1973年ABA時期，兩隊首度在季後賽碰頭要力拚終結多年冠軍荒。

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吉爾吉斯亞歷山大在首節就開啟進攻模式，單節獨拿12分，板凳出發的長人哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）挹注7分，雷霆首節打完以29：20領先。溜馬在第二節也一度追近，不過雷霆的防守悍將道特（LuguentzDort）共飆進3顆三分球，雷霆再度領先達到雙位數。

吉爾吉斯亞歷山大上半場攻下全隊最高19分，道特9分、卡魯索（Alex Caruso）7分、哈爾特斯坦7分，攜手率隊捍衛主場優勢。溜馬上半場難以破解雷霆的團隊防守，半場就發生多達19次失誤，哈里伯頓（Tyrese Haliburton）拿到6分，東部決賽MVP西亞卡姆（Pascal Siakam）斬獲8分，替補上場的麥康諾（T.J. McConnell）拿9分。

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