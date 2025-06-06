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MLB》洋基2.18億王牌好投比肩傳奇 賈吉超神壯舉締69年超狂紀錄

2025/06/06 11:38

賈吉和貝林傑。（美聯社）賈吉和貝林傑。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季7年2.18億美元簽下的王牌左投佛里德（Max Fried），今天面對守護者繳出6局7K無失分的優質先發，並靠著貝林傑（Cody Bellinger）開轟進帳3打點，以及齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）3安猛打賞貢獻1打點，洋基終場以4：0完封守護者，佛里德拿下全聯盟最多的8勝與3人並列大聯盟勝投王。

佛里德今天度過首局二三壘有人的危機之後，找回驚人的宰制力，連續解決11名打者，僅讓對手靠著保送上壘，此役先發6局用103球，只被敲出1支安打無失分，另有7次三振和2次保送。佛里德在洋基前13場先發繳出防禦率1.78的好成績，成為隊史自1984年蝴蝶球傳奇名投尼可羅（Phil Niekro）的1.73以來最佳紀錄。

佛里德。（路透）佛里德。（路透）

洋基打線在4局下給予火力支援，貝林傑相隔11場後開轟，從守護者25歲先發右投切科尼（Slade Cecconi）手中敲出右外野2分砲，第7局再敲出帶有1分打點的安打，下一棒齊澤姆則是敲安打回第4分，洋基牛棚小萊特（Mark Leiter Jr.）、希爾（Tim Hill）和羅艾西加（Jonathan Loáisiga）接力守成，條紋軍團終場就以4：0完封守護者，3連戰取得2勝。佛里德進帳本季第8勝，切科尼主投5局失2分，苦吞本季第2敗。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天1打數1安打，另有2次保送，打擊率升至0.392，雖然沒有敲出本季第22轟，但他成為隊史自1956年名人堂神獸曼托（Mickey Mantle）後，第一位前60場至少20轟且打擊率0.380以上的洋基球員。

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