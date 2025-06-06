NBA總冠軍賽》最接近喬神的致勝一擊！哈里伯頓寫紀錄比肩米勒 溜馬創兩大爆冷壯舉

哈里伯頓。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕溜馬「新控球之神」哈里伯頓（Tyrese Haliburton），今年被NBA球員票選為「最過譽球星」，但他用實力打破外界質疑，今天在總冠軍賽G1投進0.3秒轉準絕殺，率隊以111：110擊敗奪冠大熱門雷霆，創下近35年來的第二大爆冷紀錄。

哈里伯頓今天繳出14分、10籃板、6助攻，在最後0.3秒投進致勝中距離跳投，幫助一路落後的溜馬首次取得領先並拿下勝利，這是自NBA總冠軍賽自1997年「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）以來最晚的致勝進球。

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哈里伯頓生涯在季後賽第四節和延長賽累積5顆關鍵進球，包含超前分和追平分，與自家傳奇球星「大嘴」米勒（Reggie Miller）並列史上第2多，僅次於「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的8顆。

根據《Elias Sports Bureau》資料顯示，這是過去50年總冠軍賽中，球隊第一次領先發生得最晚一次。哈里伯頓賽後受訪表示：「我們是一支有韌性的球隊。我們從不放棄，直到最後一秒。比賽中我們一步步縮小差距，從15分到10分、10分到5分、5分到0。我為這群人感到驕傲。」

另外，雷霆在總冠軍賽首戰被國際賭盤看好讓10分，但溜馬最終上演大逆轉，這是過去35年來第二大爆冷紀錄，第一名是費城七六人在2001年總冠軍賽第一戰爆冷贏球，當時湖人被看好讓12分。

溜馬在第四節一度落後15分，也追平了總冠軍賽自2011年小牛（現為獨行俠）逆轉熱火以來決勝節最大差距，巧合的是當時小牛主帥就是如今溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）。值得一提的是，雷霆本季在主場領先15分時累積36勝1敗，這場成為他們的第2敗。

TYRESE HALIBURTON GIVES THE PACERS THE LEAD!



GET TO ABC NOW FOR THE FINISH! pic.twitter.com/l4SPrNspGG — NBA （@NBA） June 6, 2025

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