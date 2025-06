NBA總冠軍賽》最接近喬神的致勝一擊！哈里伯頓寫紀錄比肩米勒 溜馬創兩大爆冷壯舉

哈里伯頓。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕溜馬「新控球之神」哈里伯頓(Tyrese Haliburton),今年被NBA球員票選為「最過譽球星」,但他用實力打破外界質疑,今天在總冠軍賽G1投進0.3秒轉準絕殺,率隊以111:110擊敗奪冠大熱門雷霆,創下近35年來的第二大爆冷紀錄。

哈里伯頓今天繳出14分、10籃板、6助攻,在最後0.3秒投進致勝中距離跳投,幫助一路落後的溜馬首次取得領先並拿下勝利,這是自NBA總冠軍賽自1997年「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)以來最晚的致勝進球。

哈里伯頓生涯在季後賽第四節和延長賽累積5顆關鍵進球,包含超前分和追平分,與自家傳奇球星「大嘴」米勒(Reggie Miller)並列史上第2多,僅次於「詹皇」詹姆斯(LeBron James)的8顆。

根據《Elias Sports Bureau》資料顯示,這是過去50年總冠軍賽中,球隊第一次領先發生得最晚一次。哈里伯頓賽後受訪表示:「我們是一支有韌性的球隊。我們從不放棄,直到最後一秒。比賽中我們一步步縮小差距,從15分到10分、10分到5分、5分到0。我為這群人感到驕傲。」

另外,雷霆在總冠軍賽首戰被國際賭盤看好讓10分,但溜馬最終上演大逆轉,這是過去35年來第二大爆冷紀錄,第一名是費城七六人在2001年總冠軍賽第一戰爆冷贏球,當時湖人被看好讓12分。

溜馬在第四節一度落後15分,也追平了總冠軍賽自2011年小牛(現為獨行俠)逆轉熱火以來決勝節最大差距,巧合的是當時小牛主帥就是如今溜馬總教練卡萊爾(Rick Carlisle)。值得一提的是,雷霆本季在主場領先15分時累積36勝1敗,這場成為他們的第2敗。

