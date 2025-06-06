晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA總冠軍賽》最接近喬神的致勝一擊！哈里伯頓寫紀錄比肩米勒 溜馬創兩大爆冷壯舉

2025/06/06 12:42

哈里伯頓。（路透）哈里伯頓。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕溜馬「新控球之神」哈里伯頓（Tyrese Haliburton），今年被NBA球員票選為「最過譽球星」，但他用實力打破外界質疑，今天在總冠軍賽G1投進0.3秒轉準絕殺，率隊以111：110擊敗奪冠大熱門雷霆，創下近35年來的第二大爆冷紀錄。

哈里伯頓今天繳出14分、10籃板、6助攻，在最後0.3秒投進致勝中距離跳投，幫助一路落後的溜馬首次取得領先並拿下勝利，這是自NBA總冠軍賽自1997年「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）以來最晚的致勝進球。

哈里伯頓生涯在季後賽第四節和延長賽累積5顆關鍵進球，包含超前分和追平分，與自家傳奇球星「大嘴」米勒（Reggie Miller）並列史上第2多，僅次於「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的8顆。

根據《Elias Sports Bureau》資料顯示，這是過去50年總冠軍賽中，球隊第一次領先發生得最晚一次。哈里伯頓賽後受訪表示：「我們是一支有韌性的球隊。我們從不放棄，直到最後一秒。比賽中我們一步步縮小差距，從15分到10分、10分到5分、5分到0。我為這群人感到驕傲。」

另外，雷霆在總冠軍賽首戰被國際賭盤看好讓10分，但溜馬最終上演大逆轉，這是過去35年來第二大爆冷紀錄，第一名是費城七六人在2001年總冠軍賽第一戰爆冷贏球，當時湖人被看好讓12分。

溜馬在第四節一度落後15分，也追平了總冠軍賽自2011年小牛（現為獨行俠）逆轉熱火以來決勝節最大差距，巧合的是當時小牛主帥就是如今溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）。值得一提的是，雷霆本季在主場領先15分時累積36勝1敗，這場成為他們的第2敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中