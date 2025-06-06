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NBA總冠軍賽》又是哈里伯頓！用關鍵準絕殺 率溜馬大逆轉雷霆

2025/06/06 11:17

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕2024-2025年NBA總冠軍賽今天點燃戰火，東部冠軍溜馬幾乎落後整場，不過主控哈里伯頓（Tyrese Haliburton）又一次展現強心臟，又一記中距離直接翻轉戰局，帶領溜馬以111：110大逆轉雷霆，系列賽取得1：0領先。

哈里伯頓投進準絕殺，幫助溜馬逆轉擊敗雷霆。（美聯社）哈里伯頓投進準絕殺，幫助溜馬逆轉擊敗雷霆。（美聯社）

雷霆上次奪冠是1979年前身西雅圖超音速，溜馬則追溯至1973年ABA時期，兩隊首度在季後賽碰頭要力拚終結多年冠軍荒。

吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在首節開啟進攻模式，單節獨拿12分，半場就攻下19分，加上道特（LuguentzDort）9分、卡魯索（Alex Caruso）7分、哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）7分，至於雷霆上半場打完能以57：45領先，最大關鍵是防守讓溜馬難以喘息，溜馬上半場就發生19次失誤，也成為落後的主因。

溜馬在第三節終於比較能控制失誤，至少把落後差距縮小到個位數，雷霆在第四節最多領先15分，溜馬也展現韌性以10：2追到只差1分，最後哈里伯頓還直接用中距離翻轉戰局，再度成為贏球功臣。

哈里伯頓14分、10籃板、6助攻，東部決賽MVP西亞卡姆（Pascal Siakam）斬獲19分，托平（Obi Toppin）17分、麥康諾（T.J. McConnell）9分，透納（Myles Turner）15分，內姆哈德（Andrew Nembhard）14分。

雷霆慘遭逆轉，吉爾吉斯亞歷山大攻下38分，威廉斯（Jalen Williams）17分，原本設定是防守組的道特也有15分挹注。

哈里伯頓。（路透）哈里伯頓。（路透）

吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）

哈里伯頓投進準絕殺，幫助溜馬逆轉擊敗雷霆。（路透）哈里伯頓投進準絕殺，幫助溜馬逆轉擊敗雷霆。（路透）

哈里伯頓投進準絕殺，幫助溜馬逆轉擊敗雷霆。（路透）哈里伯頓投進準絕殺，幫助溜馬逆轉擊敗雷霆。（路透）

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