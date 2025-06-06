足球》世界盃夢碎！中國男足不敵印尼吞68年對戰首敗 連24年無緣晉級

中國男足。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界盃資格賽亞洲區第9輪C組賽事，中國男足昨天在客場以0：1輸給印尼，不僅吞下68年來的對戰首敗，更提前確定無緣2026年世界盃，連續24年無法闖進會內賽。

中國在2026年世界盃資格賽亞洲區會外賽被分在C組，與日本、澳洲、沙烏地阿拉伯、巴林和印尼同一組，分組前兩名可獲得世界盃會內賽門票。日本目前以6勝2敗、20分積分位居分組第一，確定拿下世界盃門票。

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中國在前8輪賽事取得2勝6敗的成績，排名分組墊底，晉級形勢相當不樂觀，中國曾在去年10月在主場以2：1擊敗印尼，取得首勝和積分，但昨天在客場卻陷入苦戰，，印尼隊在第45分鐘先打破僵局，靠著中場坎布亞亞（Ricky Kambuaya）在禁區內倒地，經VAR改判為12碼罰球，前鋒羅梅尼（Ole Romeny）操刀成功破門，這也是兩隊本場唯一的進球，中國苦吞第7敗，這也是中國男足自1957年世界盃會外賽之後首度敗給印尼。

印尼獲勝後取得3勝3敗、12積分的成績，排名分組第4，仍有機會透過附加賽晉級世界盃會內賽，反觀中國確定位居分組墊底，確定無緣2026年世界盃。

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