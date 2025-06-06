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世界盃資格賽》中國男足創68年慘案還出局 隊長怨：有些事無法控制...

2025/06/06 16:15

中國男足無緣2026年世界盃會內賽。（法新社）中國男足無緣2026年世界盃會內賽。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界盃亞洲區資格賽第三輪C組賽事，世界排名第94的中國男足在客場以0比1爆冷輸給世界排名第123名的印尼。由於中國隊在C組小組賽戰績為2勝7敗、居小組6隊中墊底，中國男足僅剩1場賽事，確定無緣2026年世界盃會內賽。中國隊長王大雷賽後表示，「有些時刻、有的東西我們沒辦法控制。」

中國男足不敵印尼影片請點此

此戰上半場第40分鐘，印尼選手坎布亞亞（Ricky Kambuaya）持球進對方禁區，遭中國隊選手楊澤翔防守時弄倒，經VAR改判為12碼罰球，來自荷蘭的印尼歸化好手羅梅尼（Ole Romeny）為印尼隊踢進全場唯一的進球。

中國隊下半場無法突破印尼隊防線，最終吞下敗仗，也確定無緣2026世界盃會內賽。中國男足隊史上僅2002年闖進世界盃會內賽，而且這場失利是中國男足相隔68年後再度輸給印尼隊。

擔任中國隊長的門將王大雷坦言，「我覺得我們隊友踢得非常頑強，但有些時刻、有些東西我們沒辦法控制，所以非常遺憾。」他指出，今天對手就只有一個12碼罰球，「這就是足球吧。」

中國男足無緣2026年世界盃會內賽，中國男足外籍總教練伊萬科維奇（Branko Ivankovic）坦言，「身為教練，我當然要為結果負責。」

伊萬科維奇也稱讚印尼隊，「印尼隊增添新的天賦，包含歸化選手和本土球員，他們年輕、強壯，今天展現很高的比賽品質。」

中國男足教頭伊萬科維奇。（法新社）中國男足教頭伊萬科維奇。（法新社）

印尼歸化好手羅梅尼踢進12碼罰球。（路透）印尼歸化好手羅梅尼踢進12碼罰球。（路透）

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