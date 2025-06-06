日職》陳睦衡中繼1局無失分 二軍首秀連飆2K化解危機

陳睦衡今天迎來日職二軍首秀。（資料照，記者林正堃攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職歐力士猛牛隊去年以育成選手合約簽下U-18亞洲青棒錦標賽台灣隊王牌投手陳睦衡，今天迎來日職二軍生涯首度登板，中繼1局飆2K無失分，有了好的開始。

陳睦衡在去年U18亞青賽最快飆到153公里，其中面對日本隊交出4局無失分的表現。陳睦衡共2場先發合計9.1局、送出9次三振，防禦率0，勇奪大會最佳先發投手獎、防禦率王和勝率王。

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陳睦衡獲得歐力士的青睞，成為史上第4位加盟的台灣選手，日媒推估陳睦衡的簽約金為7500萬日圓，年薪為600萬日圓，陳睦衡給自己定的目標是3年內成為支配下球員。

歐力士二軍今天與靜岡Kufu HAYATE Ventures隊交手，陳睦衡在5局上登板，這是他在二軍初登板，一上來就投出四壞球保送，平尾柊翔用犧牲觸擊推進隊有上二壘，之後被仲村來唯也敲出左外野安打，形成一三壘有人的失分危機，所幸他及時回穩，連續三振掉鈴木將平和筱原玲央，二軍生涯首K出爐，日職首秀安全下莊。歐力士二軍終場以2：1贏球。

陳睦衡此役投1局用26球，被1支安打無失分，另外投出2次三振和1次四壞球保送，最快球速為149公里

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