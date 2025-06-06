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苗縣府表揚績優體育選手頒發獎勵金 4名選手獲選國手

2025/06/06 15:13

苗栗縣長鍾東錦（中排左4）表揚明仁國中籃球隊，並頒發獎勵金。（苗栗縣政府提供）苗栗縣長鍾東錦（中排左4）表揚明仁國中籃球隊，並頒發獎勵金。（苗栗縣政府提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣體育選手在全國各項體育賽事中，奪得7面金牌、16面銀牌、10面銅牌殊榮，苗栗縣長鍾東錦今（6）日接見174位優秀運動選手、教練及領隊，共頒發獎勵金25萬1700元，其中有4名跆拳道、田徑及網球選手榮登國手，為苗栗爭光。

苗栗縣政府教育處指出，在全國賽事中，日前於金門舉行全國小學田徑錦標賽，奪得1銀2銅，其中客庄國小選手張芯境獲女子跳高銅牌，周佑昇拿下60公尺銅牌，並與隊友合作勇奪男子4×100公尺接力銀牌，展現團隊默契與精湛技術。

在籃球、網球、跆拳道、田徑、角力等項目也表現亮眼，共獲7金16銀10銅，成績令人矚目。大同國小、苑裡國小及明仁國中學生在籃球、排球、橋牌賽事中亦有傑出表現，突顯苗栗體育的深厚實力；其中，跆拳道選手潘筱晴、田徑選手劉子渝與蕭潔，以及網球選手曾彥嘉4人今年榮登國手行列，為苗栗爭光。

鍾東錦致詞時鼓勵所有運動員再接再厲，挑戰自我極限，為苗栗、為台灣贏得更多榮耀，他強調，苗縣府持續推動校園與社會體育運動發展，透過三級制培訓機制與運動選手培訓計畫，提供經費補助與資源，幫助選手全力備賽，追求卓越；也期望未來能吸引更多企業贊助，深化體育競技水準，讓苗栗運動選手在國際舞台上發光發熱。

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