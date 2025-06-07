周天成4強對決球王、兄弟鄭浩均對富邦陳仕朋 今日賽事預告與轉播

周天成4強對決球王昆拉武特。（歐新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

台灣羽球好手周天成，昨天讓1追2逆轉中國世界排名第4的好手李詩灃，順利晉級超級1000系列印尼羽球公開賽男單4強，今天將與新科世界球王泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）爭搶決賽門票。

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大聯盟今日有3場比賽轉播，洋基紅襪上演經典基襪大戰，道奇在主場迎戰紅雀，勇士巨人正面交鋒，請喜愛大聯盟的球迷鎖定轉播。

中職有3場賽事，統一獅飛力獅對味全龍龍聖、中信兄弟鄭浩均傷癒歸隊第一場比賽對陣同樣也是傷後回歸的富邦悍將陳仕朋、台鋼雄鷹艾速特對樂天桃猿黃子鵬，請熱愛中職的球員不要錯過。日職交流賽持續開打，樂天將金鷲將與讀賣巨人交手，精彩好球請勿錯過。

法國網球公開賽進入最後環節，女單決賽由美國好手高芙（Coco Gauff）對戰白俄羅斯球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），誰將捧起今年冠軍獎盃？

TPBL季後賽持續進行，聽牌的新北國王能否橫掃台新戰神，或者戰神能夠像昨日的夢想家一樣搶下首勝呢？

中信兄弟鄭浩均。（資料照，中信球團提供）

MLB

07：00 紅襪@洋基 愛爾達體育1台

08：10 道奇@紅雀 緯來體育、東森洋片、愛爾達體育2台

10：10 勇士@巨人 愛爾達體育1台、華視

中職

17：05 統一@味全 緯來體育

17：05 兄弟@富邦 MOMOTV、愛爾達體育2台

17：05 台鋼@樂天 DAZN2

BWF印尼羽球公開賽

13:00 4強（上） 愛爾達體育3台

18:00 4強（下） 愛爾達體育3台

日職

13：00 樂天@巨人 DAZN1

TPBL季後賽

17:00 國王@戰神 官方YT

法國網球公開賽

20：45 女單決賽 愛爾達體育1台、博斯運動1台

22：30 男雙決賽 愛爾達體育1台、博斯運動1台

玉山盃青棒

09:00 愛爾達體育4台

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