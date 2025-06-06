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竹市田徑場認證過期挨批比阿婆冰箱的粽子還久 市議員劉彥伶轟市府行政怠惰

2025/06/06 15:38

新竹市田徑場認證過期挨批比阿婆冰箱的粽子還久，市議員劉彥伶轟市府行政怠惰。圖為田徑場積水情形。（市府提供）新竹市田徑場認證過期挨批比阿婆冰箱的粽子還久，市議員劉彥伶轟市府行政怠惰。圖為田徑場積水情形。（市府提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市運動人口多，市議員劉彥伶今天議會質詢指出，市立田徑場整修後使用人口很多，但田徑場的場地認證早在2023年9月就已過期，且出現多處跑道積水及損壞情形，相較鄰近的新竹縣府田徑場已在今年再度獲認證，但市府卻慢半拍沒動作，諷田徑場認證過期程度比阿婆冰箱裏的粽子還久。

她說，新竹縣體育場今年5月公佈已取得世界田徑總會場第一級認證，相較新竹縣對選手的前瞻規劃與佈局，新竹市不僅慢半拍，甚至是無知覺。 她說，田徑場需要認證，是因選手在認證過的場地破紀錄就可以被世界田總承認。而竹市運動人口多，如果改善田徑設施及申請田徑協會的再認證，對於辦理大型比賽及活動都有很大的幫助。

但近期市府才送提案，市府教育處是睡覺了嗎？從2023年到現在2025年，都已過期快2年，現在才申辦認證，會不會太慢啊?市府稱重視運動選手，卻罔顧體育選手權益。且2023年9月後有竹市選手破紀錄，可能這些紀錄因市府未再認證而不被認可。為何如此基本的認證過期，教育處都未發現且延遲，實在很丟臉。

市府教育處表示，教育部體育署補助市府辦理「新竹市立田徑場整修工程案」，將依國家級400公尺標準田徑場地規格進行整修，而田徑場整修工程總經費為3930萬元，中央體育署核定補助2340萬元。教育處已請體育場協助辦理設計監造技術服務的委託採購，5月底完成細部設計審查，預計6月底前完成修正，後續將移案市府工務處進行發包作業。

田徑場整修內容包含：400公尺標準跑道、跳遠沙坑及助跑道、擲部設施、障礙池與中央草皮等項目，未來場地可望符合全國性賽事辦理需求，進一步提升新竹市體育運動環境。

新竹市田徑場認證過期挨批比阿婆冰箱的粽子還久，市議員劉彥伶轟市府行政怠惰。圖為田徑場破損情形。（新竹市府提供）新竹市田徑場認證過期挨批比阿婆冰箱的粽子還久，市議員劉彥伶轟市府行政怠惰。圖為田徑場破損情形。（新竹市府提供）

新竹市田徑場認證過期挨批比阿婆冰箱的粽子還久，市議員劉彥伶轟市府行政怠惰。圖為田徑場破損情形。（新竹市府提供）新竹市田徑場認證過期挨批比阿婆冰箱的粽子還久，市議員劉彥伶轟市府行政怠惰。圖為田徑場破損情形。（新竹市府提供）

新竹市田徑場認證過期挨批比阿婆冰箱的粽子還久，市議員劉彥伶轟市府行政怠惰。（記者洪美秀攝）新竹市田徑場認證過期挨批比阿婆冰箱的粽子還久，市議員劉彥伶轟市府行政怠惰。（記者洪美秀攝）

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