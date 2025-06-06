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中職》花蓮龍邦戰「謎之妨礙守備」 陳金鋒有話要說

2025/06/06 15:48

〔記者羅志朋／新北報導〕本週二花蓮富邦悍將對味全龍之戰，5局上富邦無人出局攻佔一、二壘，林澤彬擊出投手面前強襲球，球反彈至三壘方向，龍隊三壘手劉基鴻欲接球時，因與二壘跑者高捷發生接觸，裁判以規則審視進入技術委員室確認，最後判定為妨礙守備，二壘跑者高捷出局，富邦攻佔一、二壘。

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此時，富邦總教練陳金鋒與首席教練陳連宏進入場內向裁判提出抗議，陳連宏因抗議行為不當，並拉扯裁判衣領，先後遭裁判紀華文、吳家維驅逐出場，總計2次。

當時紀華文和陳金鋒不斷解釋判決情況，陳金鋒說，這個狀況很模糊，不知道發生什麼事情，比賽都會有一些狀況發生，「他（紀華文）說高捷有去碰到劉基鴻，我說兩人是同一個角度，高捷有去閃劉基鴻，他也讓出他的位置，你說他沒閃嗎？他已經徹底往旁邊跑了，劉基鴻也還沒接到球，這樣怎麼去妨礙守備？」

事發隔天，聯盟解釋該案例發生後場上裁判召開會議討論，確認現場狀況後即進入技術委員室進行規則審視，根據規則6.01（a）（10）「未能避開正在處理擊出球之野手⋯」與規則補述3.08（A）「無論故意或非故意⋯」皆視為妨礙守備，故宣判妨礙守備出局。

陳金鋒強調，他沒有注意看聯盟的解釋，「高捷有閃躲劉基鴻，劉基鴻也是在閃，也不是故意去妨礙他，應該是球的發生，產生不一樣的狀況，彼此都不是故意去造成的妨礙，你說如果是高捷造成的妨礙，這樣的結果我們接受，但那是球打到投手造成反彈，讓球的位置不一樣，同時跑者也有閃，而且劉基鴻如果接到球，可能也沒有傳球的機會。」

征戰沙場多年，對於這樣的狀況和判例，陳金鋒坦言，「確實比較少見。」

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