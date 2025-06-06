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中職》德保拉任意退場惹議 平野認為是「球隊環境的問題」

2025/06/06 17:02

德保拉受傷退場。（資料照，記者林正堃攝）德保拉受傷退場。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕前天桃園象猿戰，比賽因雨暫停超過1小時，恢復進行後中信兄弟洋投德保拉第3局續投，他在處理滾地球時發生接球失誤，疑似因下丘接球時受傷，此時防護員走上場，德保拉失望地直接走下場，讓進場的投手教練王建民愣在原地，兄弟只能緊急推派謝榮豪登板中繼，德保拉此舉引發熱烈討論。

今天賽前兄弟總教練平野惠一解釋，有帶德保拉去醫院檢查，左肩有輕微拉傷和發炎的情形，還需要繼續治療和調整，至於下一次出賽，要看他的治療和恢復狀況而定。

平野指出，德保拉覺得傷勢沒有很嚴重，選手都是這樣，覺得自己沒問題，但到底是忍住說沒問題還是怎麼樣，教練團還要做觀察和決定，有很多選手快撐不住了，但還是撐著，想為球隊做貢獻，雖然戰績很重要，還是要顧慮到選手的生涯。

對於德保拉直接走下場的舉動，平野說，「德保拉很確實地反省，球團內部也在討論懲處，德保拉覺得一舉一動都要成為年輕選手的榜樣，希望之後他能做好該做的事情，也希望大家可以繼續關注德保拉的行為。」

平野進一步指出，「會讓德保拉出現這樣的行為，一部分是因為隊內的環境，導致他出現這樣的行為，球隊環境的問題，是身為總教練的我要反省的部分。」

至於什麼是球隊環境的問題？平野僅說，「德保拉不是故意做出這樣的行為，可是那一天因為球隊的環境，讓他做出這樣的行為，所以負責任的人當然是總教練。」

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