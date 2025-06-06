晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》6/16新人測試會在天母登場 赫見前中職打擊王之子

2025/06/06 17:07

中職新人測試會名單。（中職聯盟提供）中職新人測試會名單。（中職聯盟提供）

〔記者羅志朋／新北報導〕中華職棒新人球員測試會將於6月16日於天母棒球場舉行，今年測試會採分隊實戰形式，共有91位選手通過資格審核，包括40位投手、8位捕手、20位內野手及23位外野手，經測試後獲球團推薦者，才能參加6月30日舉行的新人球員選拔會。

選手名單中不乏話題人物。前中職打擊王洪啟峰之子洪宸毅，目前效力於列特博生技棒球隊，曾於2023年參加季中選秀但未獲青睞，今年再度透過測試會挑戰職棒夢，希望能追隨父親腳步進軍中職。

陳原維高中、大學皆於日本就讀，返台後加入列特博生技棒球隊，今年將是第三度挑戰測試會，盼能以更成熟的身手實現進入職棒的目標。去年測試會中因與富邦悍將張育成同音的「張育誠」開轟引發關注，並順利加入台鋼雄鷹成為自培球員，今年名單中再度出現一位名為張育誠的選手，來自輔仁大學、擔任投手，是否能再創話題也令人期待。

世新大學去年重返大專棒球聯賽公開一級賽場，在大四擔任隊長的林書煒希望透過測試會展現實力、寫下校史新頁，成為隊史首位成功挑戰職棒的選手。去年展現出色腳程與打擊能力的豐島顯，雖獲球團推薦參加選拔會，最終未被指名，今年再度參與測試會，盼以更穩定的表現爭取青睞。

統一獅投手鍾允華的哥哥鍾少華，高中時期曾赴日就讀福岡第一高等學校，大學期間持續精進打擊實力，今年再度報名參加測試會，盼能與弟弟一樣實現職棒夢。來自輔仁大學的蔡誥翔則是從投手轉型為打者後，在打擊方面有亮眼表現，今年決心挑戰職棒，期待吸引各球團看見自身潛力。

總計91位選手將於測試會舞台一較高下，測試會將採分隊實戰形式，考驗選手於實戰中的綜合能力。分隊名單將於近期公告於中華職棒官方網站和臉書粉絲團，測試會當天也歡迎球迷進場觀賞潛力新秀的實戰對決，並期待各隊能發掘職棒未來之星。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中