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中職》多了兩位「韓國同學」 李多慧站C位大喊：三個人一起去逛夜市

2025/06/06 17:37

味全龍啦啦隊韓籍三本柱媒體聯訪，權喜原（左起）、李多慧、金娜妍。（記者陳逸寬攝）味全龍啦啦隊韓籍三本柱媒體聯訪，權喜原（左起）、李多慧、金娜妍。（記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／天母報導〕味全龍的「南韓三本柱」今天賽前美麗合體，身為前輩的李多慧全程用中文發言，表示她們是自己在台灣的第1個韓國同學，也提到台灣美食滿多的，「最想去夜市，三個人一起去逛夜市。」

「南韓三本柱」今天都選擇讓長髮放下的造型，李多慧身為前輩也站在中間率先發言，表示自己很開心，「他們是我在台灣的第一個韓國同學，跟他們是第二次見面，有點很陌生，我相信未來我們會是很好的朋友。」李多慧全程都用中文回答，也展現她在台灣苦練的成果。

有「初戀系女神」之稱的金娜妍先用中文說：「我真的緊張」，後來又透過翻譯指出，就像是她的出道舞台一樣，會把最好的表現展現出來。」至於年僅21歲的「怪物新人」權喜原也表示，「能夠來到這麼壯麗的舞台很開心，能夠加入味全龍也是很開心，雖然自己是忙內，但在舞台上會很有活力地展現。」

台灣以美食出名，李多慧也嘗試過最近流行的「香菜餅乾」，但她對於榴槤餅乾倒是語倒保留地說：「有點很難的感覺。」她想帶兩位新同學去逛夜市，體驗和韓國不同的寶島「夜市文化」。

味全龍啦啦隊韓籍三本柱媒體聯訪，權喜原（左起）、李多慧、金娜妍。（記者陳逸寬攝）味全龍啦啦隊韓籍三本柱媒體聯訪，權喜原（左起）、李多慧、金娜妍。（記者陳逸寬攝）
味全龍啦啦隊韓籍三本柱媒體聯訪，權喜原（左起）、李多慧、金娜妍。（記者陳逸寬攝）味全龍啦啦隊韓籍三本柱媒體聯訪，權喜原（左起）、李多慧、金娜妍。（記者陳逸寬攝）
味全龍啦啦隊韓籍三本柱媒體聯訪，權喜原（左起）、李多慧、金娜妍。（記者陳逸寬攝）味全龍啦啦隊韓籍三本柱媒體聯訪，權喜原（左起）、李多慧、金娜妍。（記者陳逸寬攝）

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