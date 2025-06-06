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法網》夢幻之旅止於4強 地主大黑馬布瓦松：非常失望！

2025/06/06 17:55

法國好手布瓦松無緣決賽。（法新社）法國好手布瓦松無緣決賽。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕布瓦松（Lois Boisson）2025年法國網球公開賽的夢幻之旅，已於女單4強止步，這位好強的地主大黑馬直言，未能晉級冠軍戰確實非常失望。

「結果令人沮喪，因為我想比準決賽走得更遠。」WTA世界女單排名361的布瓦松，大爆冷門成為法網史上第一位打入4強的外卡，卻以1：6、2：6慘敗給美國第2種子高芙（Coco Gauff），自家觀眾嘆息聲中無緣再創驚奇，也未能延續自2013年巴托莉（Marion Bartoli）贏得溫布頓錦標賽以來，法國人再捧大滿貫冠軍的希望，但布瓦松認為，自己應該很快就能調整再出發：「我只是需要時間來消化一下，然後再看看情況。不過，不，可能不會花很長時間。」

布瓦松是近40年來大滿貫4強排名最低的黑馬，也成為1980年以來，第3位四大賽會內首秀就挺進準決賽的新星，跟上1989年、1990年法網的莎莉絲（Monica Seles）和卡普里亞蒂（Jennifer Capriati）等名將腳步，只不過，面對實力堅強的高芙仍遭震撼教育，「她表現如此穩定，我根本發揮不出應有水準，因為她實在打得太好了。」

無論如何，22歲的布瓦松揮別膝傷，在巴黎羅蘭加洛斯主場一戰成名，獲得69萬歐元獎金（約2397萬台幣），幾乎是職業生涯總收入的4倍，排名也將竄升至職業生涯新高65席。

法國好手布瓦松無緣決賽。（法新社）法國好手布瓦松無緣決賽。（法新社）

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