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中職》「再多2隊的話⋯」 日籍教頭有個有趣的提案

2025/06/06 18:01

樂天桃猿總教練古久保健二。（記者陳志曲攝）樂天桃猿總教練古久保健二。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿牛棚雙猛將陳柏豪、呂詠臻皆透過FA補償選手制度轉隊大放異彩，令人窺見選手流動為選手帶來的益處，只是中職交易制度仍不盛行，加上不像日職為現役選手設置選秀，選手流動仍十分有限。

呂詠臻今年轉戰樂天被重用，出賽17場狂掃追平生涯最多的9次中繼，並列聯盟第3，最速151公里更刷新生涯最速紀錄。樂天桃猿總教練古久保健二直言，他真的幫助球隊很多，更透露4月底陳柏豪不穩時，有考慮讓他代班終結者，只是呂在新莊被強襲球打中脖子，小休一陣子。

呂詠臻從味全轉戰樂天，均速從146公里增至148公里，更首度突破150公里，變身火球男，跟陳柏豪雙雙在樂天投出一片天。古久保直言，不只是投手，還有很多好的野手，若在原本球隊沒機會，轉到其他球隊後有舞台，那當然是最好的。

只是中職交易仍不盛行，古久保健二認為球隊數過少是原因之一，「如果未來10年能再多2支隊伍，8隊就能像日職分2個聯盟，然後季中打交流賽。現在中職已經有巨蛋，如果能再多一些新的東西，應該會滿有趣的。」

另1個促使選手流動的方法是現役選秀會，日職從2022年實施至今已有成果。古久保說，有出現轉隊打出成績的例子，「這像是變相的交易，我是覺得是滿好的制度。」

樂天桃猿呂詠臻。（記者陳志曲攝）樂天桃猿呂詠臻。（記者陳志曲攝）

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