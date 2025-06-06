中職》陳宇宏向爾曼羅索普道歉 「我不應該開這種玩笑」

台鋼雄鷹投手陳宇宏。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕爾曼羅索普日前遭富邦悍將除役，在個人社群提到遭1位選手揶揄引發熱議。台鋼雄鷹陳宇宏今主動向本報坦承的確是他傳了不恰當的訊息，對爾曼感到很抱歉，並在隔天就致電本人道歉，「就算是好朋友，也不該在這種時機點白目、開玩笑，對他真的很抱歉。」

陳宇宏跟爾曼羅索普從業餘的安永鮮物時期就是室友，練習、吃飯都會一起行動，交情要好，即便進職棒，放假在附近也會相約吃飯，更不用說經常私訊聊天。當爾曼被除役新聞一出，陳宇宏坦言當時沒有考慮到對方心情，用比較白目的方式傳給他，加上文字沒有溫度，「我不知道他已經生氣了，心情又低落，我還在開玩笑，耍白目⋯」

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當爾曼在社群媒體宣洩不滿，兩人都沒料到引發軒然大波，陳宇宏立即致電給爾曼向他謝罪，「他說他沒生氣，只是當下情緒的發洩而已，不知道事情會燒這麼大⋯爾曼也有跟我說，開別的玩笑就算了，自己對球場上的玩笑比較在意。」

即便爾曼沒有透露是誰的發文，陳宇宏決定主動說明並向當事人公開致歉，「這幾天都在想這件事，不只是對爾曼，玩笑話是有限度的，文字訊息也是如此，如果不知道對方的心情，我就不應該亂講話。」

陳宇宏也表示，下次見面希望能請爾曼羅索普吃一頓飯，表達他的歉意。

爾曼羅索普（左）。（資料照，記者塗建榮攝）

台鋼雄鷹投手陳宇宏。（記者陳志曲攝）

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