中職》「謎之妨礙守備」主角 高捷堅稱沒碰到劉基鴻

〔記者羅志朋／新北報導〕本週二花蓮富邦悍將對味全龍之戰，引發妨礙守備的爭議，事件主角高捷說，「第一次碰到這種狀況，但我確定沒碰到劉基鴻。」

該役5局上無人出局富邦攻佔一、二壘，林澤彬擊出投手面前強襲球，球反彈至三壘方向，龍隊三壘手劉基鴻欲接球時，因與二壘跑者高捷發生接觸，裁判以規則審視進入技術委員室確認，最後判定為妨礙守備，二壘跑者高捷出局，富邦攻佔一、二壘。

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事後聯盟賽務部解釋，根據規則6.01（a）（10）「未能避開正在處理擊出球之野手⋯」與規則補述3.08（A）「無論故意或非故意⋯」皆視為妨礙守備，故宣判高捷妨礙守備出局。

高捷說，「當下我有閃過劉基鴻，球打到那個位置太尷尬了，在我的跑壘線上，他也是有守備空間，當下反應是我可以閃他遠一點就閃他遠一點，剛好沒閃過。」

高捷。（資料照，記者李惠洲攝）

高捷指出，當時三壘裁判比出安全上壘的手勢，應該看到他沒碰到劉基鴻，實際狀況確實也是如此，自己沒有看到劉基鴻到底有沒有接到球，回去有看重播，確實有閃過守備員，沒有碰到，那一局球隊有攻勢，死在壘上造成球隊傷害有點大。

有此判例，高捷說，「下次能閃就閃，劉基鴻也是要接球嘛，原則是不要死在壘上出局，離守備員遠一點，當下我若往他的前方跑，他接到球就可以觸殺我，所以我選擇往後跑，之後有遇到會想起來放。」

★ 附註引用規則如下：

一、規則6.01（a）（10）

未能避開正在處理擊出球之野手或故意妨礙傳球，應宣判跑壘員因妨礙守備出局。

二、規則補述3.08（A）

野手正欲處理擊出球時，其移動、接球、傳球皆視為守備優先之範圍，跑壘員無論故意或非故意碰觸野手身體，皆視為妨礙守備。當發生妨礙守備時，比賽為停止球，宣告跑壘員妨礙守備出局，壘上跑壘員回到投手投球時原佔有壘，擊跑員上一壘。

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