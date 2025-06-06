TPBL季後賽》馬建豪入選年度第一隊 談推人爭議：沒想要傷害他

馬建豪。（資料照，TPBL提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕TPBL今天公布年度第一、二隊得獎名單，福爾摩沙夢想家有馬建豪、林俊吉、高柏鎧3人上榜，其中馬建豪入選年度第一隊，小馬表示，這有達到自己設定的標準，但目前沒想太多，只想先把比賽贏下來。

馬建豪這次和林書豪、沃許本、高錦瑋以及克羅馬入選年度第一隊，他表示，今天出發前看到，其實沒有想太多，「我現在腦子想的是要把這場贏下來，然後回到台中，我覺得對自己設定的標準來說，這是一個基本的標準。」

請繼續往下閱讀...

至於球隊目前以0：3落後，陷入絕境，馬建豪表示，大家都沒有想要放棄，「只要有機會大家都不會想放棄，籃球就是這樣，領先多久不是重點，重點是最後一刻要贏，就像我們前面兩場都領先，最後卻沒拿下來。」

不過，馬建豪前役在比賽尾聲，要和邱子軒搶球時，動手推了對方，導致他摔出場外，引發球迷批評。對於這個動作，小馬表示，當下其實是有點煞不住已經撞上對方，且確定是犯規，「我確實動作大了一點，但我真的沒有這麼用力，雖然看起來很刻意，我真的沒有想要傷害他。」

對於網友評論，馬建豪認為，大家會有這樣的反應很正常，可能覺得這樣會傷害到人，「我真的沒有想要讓他受傷，看起來真的有點太大力，但我是真的有控制力道。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法