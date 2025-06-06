晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL季後賽》馬建豪入選年度第一隊 談推人爭議：沒想要傷害他

2025/06/06 18:28

馬建豪。（資料照，TPBL提供）馬建豪。（資料照，TPBL提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕TPBL今天公布年度第一、二隊得獎名單，福爾摩沙夢想家有馬建豪、林俊吉、高柏鎧3人上榜，其中馬建豪入選年度第一隊，小馬表示，這有達到自己設定的標準，但目前沒想太多，只想先把比賽贏下來。

馬建豪這次和林書豪、沃許本、高錦瑋以及克羅馬入選年度第一隊，他表示，今天出發前看到，其實沒有想太多，「我現在腦子想的是要把這場贏下來，然後回到台中，我覺得對自己設定的標準來說，這是一個基本的標準。」

至於球隊目前以0：3落後，陷入絕境，馬建豪表示，大家都沒有想要放棄，「只要有機會大家都不會想放棄，籃球就是這樣，領先多久不是重點，重點是最後一刻要贏，就像我們前面兩場都領先，最後卻沒拿下來。」

不過，馬建豪前役在比賽尾聲，要和邱子軒搶球時，動手推了對方，導致他摔出場外，引發球迷批評。對於這個動作，小馬表示，當下其實是有點煞不住已經撞上對方，且確定是犯規，「我確實動作大了一點，但我真的沒有這麼用力，雖然看起來很刻意，我真的沒有想要傷害他。」

對於網友評論，馬建豪認為，大家會有這樣的反應很正常，可能覺得這樣會傷害到人，「我真的沒有想要讓他受傷，看起來真的有點太大力，但我是真的有控制力道。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中