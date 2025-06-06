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TPBL季後賽》特殊投籃姿勢紅到國外 唐維傑改左手投籃盼表現更穩定

2025/06/06 18:53

唐維傑。（高雄海神提供）唐維傑。（高雄海神提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄海神唐維傑在旅美期間因兩度遭遇十字韌帶斷裂傷勢，導致出現「投籃失憶症」，但他並未放棄，積極修正自己的投籃姿勢，這次季後賽第3戰，他用左手投籃，再度引起討論，他也希望下個賽季表現能更加穩定。

25歲的唐維傑高中就讀三民家商，畢業後赴美加入維吉尼亞軍事學院，但他在大一和大四遭遇十字韌帶斷裂傷勢，曾出現「投籃失憶症」，長期投籃狀況不理想，讓他備感壓力。

唐維傑在2023年T1選秀時獲得海神的青睞，正式展開職業生涯，他也積極尋求解決投籃問題的方式。海神助理教練彭德軒提到唐維傑狀況時表示，起初唐維傑在三分線外是投不太到的，但中距離可以用跳投，「他一直想要找回正常投籃姿勢，也花了很多時間一直練。」

提到唐維傑用雙手投籃的姿勢引起熱議，彭德軒表示，這是他去年11、12月時回去找七賢國中教練鄭曉嵐調整，這段期間他投籃感覺也還不錯，「只是這出手動作比較慢，必須在完全放投時比較有機會，防守對上來時就投不了。」

為了解決投籃問題，唐維傑改採左手投籃，彭德軒透露，練球時唐維傑曾多次在跑動情況下，投進三分球也帶給他很大信心。

針對投籃姿勢問題，唐維傑表示，至少左手發力是正常的，雖然還有進步空間，但相對穩定一點。對於外界討論他的投籃姿勢，他坦言，一開始壓力很大，但後來也慢慢釋懷。

唐維傑表示，這個暑假他會持續精進自己的投籃，希望下個賽季表現可以更穩定，「每天都會留下來多投，所以也比較有自信。」

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