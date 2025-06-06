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日職》軟銀古巴王牌狂飆18K破紀錄！ 球隊卻在延長賽被敲再見轟

2025/06/06 20:28

福岡軟銀鷹王牌左投莫伊尼洛單場18K打破隊史紀錄。（圖片取自軟銀X）福岡軟銀鷹王牌左投莫伊尼洛單場18K打破隊史紀錄。（圖片取自軟銀X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕福岡軟銀鷹王牌左投莫伊尼洛（Livan Moinelo）今天在跨聯盟交流戰面對養樂多燕子大殺四方，8局狂飆18K無失分，改寫隊史單場最多三振紀錄，可惜勝投遭自家終結者砸掉，無緣在記錄之夜奪勝，軟銀還在延長賽10下被養樂多武岡龍世敲出再見全壘打，終場以2：3吞敗。

莫伊尼洛前3.2局未被敲安，投出1次四壞保送，其中僅1個出局數不是三振，直到4下才被山塔納（Domingo Santana）敲安，不過山塔納盜壘失敗讓該局形成變相三上三下。5局莫伊尼洛再連飆3K，6、7局面臨得點圈有人危機都順利化解。

軟銀打線被養樂多先發山野太一壓制5局後，於6上靠近藤健介一三壘有人時的滾地球進帳首分，8上近藤健介面對大西廣樹再敲二壘安打進帳1分保險分。8下莫伊尼洛續投再飆出3K。

9局莫伊尼洛未再續投，軟銀派出守護神歐蘇納（Roberto Osuna）登板，想不到他一開始投出四壞保送後被養樂多的J.歐蘇納（Jose Osuna）敲出2分砲救援失敗，10下軟銀松本裕樹遭武岡龍世敲出再見陽春砲，軟銀最終反而以2：3不敵養樂多。

莫伊尼洛用117球投完8局只被打3支安打，送出2次四壞保送，狂飆18K，超越軟銀隊史2008年4月5日大場翔太締造的16K，改寫球團新紀錄，期間連續7次三振也追平隊史最多。莫伊尼洛18K距離日本單場最多三振紀錄，1995年歐力士投手野田浩司與佐佐木朗希2022年的19K只有1K之差，本場比賽莫伊尼洛甚至3打數敲出1支安打，可惜無緣勝投。

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