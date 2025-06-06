印尼賽》35歲周天成逆轉世界第4中國李詩灃 挺進男單4強

周天成逆轉中國好手李詩灃晉級4強。（歐新社）

李冠霖／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第7的周天成今晚在超級1000系列印尼羽球公開賽，以14：21、21：13、21：17逆轉世界排名第4的中國好手李詩灃，晉級男單4強。

2019年摘下印尼賽冠軍的周天成，由於台灣其他選手都已經出局，小天昨晚鏖戰70分鐘以21：18、9：21、21：17擺平世界排名20的法國好手小波波夫（Christo Popov），「孤軍」挺進男單8強。

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周天成雙方過去三度交手李詩灃，小天僅取1勝，他此次交手將繼續以挑戰者之姿衝擊這位中國對手。

周天成在首局前段還跟李詩灃互有來往，不過小天出現當機問題，讓李詩灃連得7分，也先下一城。身經百戰的周天成第二局從6：2領先又一度連丟5分變落後，但小天這次有及時回穩，以6：1攻勢並扳回一城。

25歲的李詩灃在第三局反而有點力不從心，出現較多失誤，周天成氣勢越來越高昂，且還多次打出犀利的直線攻擊，讓對手來不及反應，最終35歲的小天就花超過1小時，完成逆轉秀，挺進男單4強，明天將跟新科世界球王泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）爭決賽席次。

李詩灃。（歐新社）

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