日職》前塞揚強投鮑爾121球完投勝 火腿王牌吞今年第2場完投敗

鮑爾。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職跨聯盟交流賽，本季重回日職橫濱DeNA的前大聯盟塞揚強投鮑爾（Trevor Bauer），今天用121球完投9局失1分，幫助橫濱DeNA以2比1擊敗日本火腿，鮑爾收下本季第4勝。火腿王牌伊藤大海8局失2分，吞今年第2場完投敗。

鮑爾前5局讓火腿打線敲3安，雖然被火腿新人山縣秀敲2支二壘安打，鮑爾都能力守不失分。橫濱打線首局靠桑原將志右外野三壘安打，以及度會隆輝適時內野安打攻進第1分。第5局橫濱打者石上泰輝敲中外野適時二壘安打追加1分保險分。

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火腿打線第6局突破鮑爾的投球，水谷瞬、石井一成、清宮幸太郎連續安打攻進1分，火腿該半局1出局攻占滿壘，鮑爾讓火腿球星松本剛敲游擊滾地球形成雙殺打，化解失分危機。

鮑爾第7局2出局遇到一、三壘有人的失分危機，他讓火腿打者石井一成敲三壘方向平飛球出局，再度化解危機。鮑爾第9局讓火腿打線3上3下，飆出本季第2場完投勝。

鮑爾今天完投9局用121球，被敲7安，三振、保送各4次，失掉1分，收下今年第4勝，賽後防禦率為3.04。

伊藤大海此戰8局用113球，被敲9安，賞7次三振、丟1次保送，失掉2分，吞本季第3敗，賽後防禦率為2.37。身為太平洋聯盟龍頭的日本火腿，交流賽前4場比賽只拿到1勝3敗的成績。

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