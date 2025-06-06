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TPBL季後賽》向來以團隊、防守為主 入選年度第二隊讓蘇文儒直呼驚喜

2025/06/06 19:56

蘇文儒入選年度第2隊，本季囊括3大獎項。（TPBL提供）蘇文儒入選年度第2隊，本季囊括3大獎項。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕TPBL今天公布年度第一、二隊獲獎球員名單，高雄海神蘇文儒入選年度第二隊，這季他還包辦年度進步獎、年度防守第一隊，囊括3大獎項，他表示，真的沒有想過，因為自己一直都是防守跟團隊為主，沒想過會入選年度第二隊，有點驚喜。

蘇文儒這季獲得教練費雪重用，31場例行賽中有26場擔任先發，場均攻下10.9分、4.2籃板、2.1助攻、1.5抄截，三分命中率35.6%，效率值達11.4。對照上一季在T1聯盟的1.7分、1.4籃板、0.5助攻及2.3的效率值，數據成長可觀。

蘇文儒這季無論攻守都展現企圖心，他說：「我覺得企圖心不是教練給的任務，因為教練希望我們每個人都可以有很多的功用，不能只有一、兩個，也不覺得只有防守就可以上場，希望我們可以做更多的事情，所以教練有跟我講一些進攻上面的要點。」

至於這季進步最多之處，蘇文儒認為，應該就是進攻的選擇性，「進攻選擇性不是說得分就是好球，教練灌輸我們，不是一個人硬打把球投進，就是好的，教練也可能會在投進的時候罵你，但如果是好的機會卻沒投進，他還是會鼓勵你，所以我覺得這方面進步算多。」

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