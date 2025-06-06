玉山盃》桃園接力無安打扣倒苗栗 雲林2連敗成首支淘汰隊伍

桃園先發投手哀宥宇。（棒協提供）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕玉山盃全國青棒錦標賽今天（6日）進入第二天賽程，在桃園青埔棒球場編號G9衛冕軍桃園市交手苗栗縣，雙方實力落差巨大，劍指三連霸的桃園市展現強權實力，華麗投手群一人一局接力完成無安打壯舉，打擊也不手軟，四局就以15比0提前結束比賽。

首局桃園市就狂打12人次攻下8分大局，不過過程仍有亮點，苗栗縣推出王牌女左投翁麗雅登板，她不僅讓大物選手江庭毅擊出中外野飛球接殺，第二局更是讓兇猛的桃園打線掛上鴨蛋。

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然而第三局桃園市打線開始發威先下4分，四局下王興楷擊出右外野穿越安打，帶回2分打點達成四局領先15分提前結束比賽條件，終場桃園市就以15：0擊敗苗栗縣。

同樣在青埔棒球場，編號G7由昨天都吞下敗仗的雲林縣交手高雄市，先攻的高雄市在首局就打下3分奠定勝基，5局上更增添3分保險，先發投手陳昱安有效壓制雲林縣打線，最終高雄市就以6：2擊敗雲林縣，由於玉山盃預賽採雙敗淘汰制，也意味著雲林縣成為賽會首支淘汰球隊。

編號G10由昨天取勝的台東縣交手屏東縣，比賽前段兩隊呈現精彩投手戰，直到第五局後戰局驟變，台東縣大量得分，其中在5局上攻下5分大局奠定勝基，終場台東縣就以10：2收下賽會第二勝。

另外，在高雄立德棒球場也有兩場比賽，編號G8台中市交手南投縣上演投手戰，雙方前六局打完以0：0僵持，直到7局上南投縣守備發生致命失誤，讓台中市攻下寶貴1分，終場台中市就以1：0險勝南投縣；編號G6台南市則是以4：0擊敗新竹市。

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