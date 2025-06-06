晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

玉山盃》桃園接力無安打扣倒苗栗 雲林2連敗成首支淘汰隊伍

2025/06/06 19:57

桃園先發投手哀宥宇。（棒協提供）桃園先發投手哀宥宇。（棒協提供）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕玉山盃全國青棒錦標賽今天（6日）進入第二天賽程，在桃園青埔棒球場編號G9衛冕軍桃園市交手苗栗縣，雙方實力落差巨大，劍指三連霸的桃園市展現強權實力，華麗投手群一人一局接力完成無安打壯舉，打擊也不手軟，四局就以15比0提前結束比賽。

首局桃園市就狂打12人次攻下8分大局，不過過程仍有亮點，苗栗縣推出王牌女左投翁麗雅登板，她不僅讓大物選手江庭毅擊出中外野飛球接殺，第二局更是讓兇猛的桃園打線掛上鴨蛋。

然而第三局桃園市打線開始發威先下4分，四局下王興楷擊出右外野穿越安打，帶回2分打點達成四局領先15分提前結束比賽條件，終場桃園市就以15：0擊敗苗栗縣。

同樣在青埔棒球場，編號G7由昨天都吞下敗仗的雲林縣交手高雄市，先攻的高雄市在首局就打下3分奠定勝基，5局上更增添3分保險，先發投手陳昱安有效壓制雲林縣打線，最終高雄市就以6：2擊敗雲林縣，由於玉山盃預賽採雙敗淘汰制，也意味著雲林縣成為賽會首支淘汰球隊。

編號G10由昨天取勝的台東縣交手屏東縣，比賽前段兩隊呈現精彩投手戰，直到第五局後戰局驟變，台東縣大量得分，其中在5局上攻下5分大局奠定勝基，終場台東縣就以10：2收下賽會第二勝。

另外，在高雄立德棒球場也有兩場比賽，編號G8台中市交手南投縣上演投手戰，雙方前六局打完以0：0僵持，直到7局上南投縣守備發生致命失誤，讓台中市攻下寶貴1分，終場台中市就以1：0險勝南投縣；編號G6台南市則是以4：0擊敗新竹市。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中