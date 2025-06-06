中職》同為綠島人 林吳晉瑋和陳世展有很深的緣分

陳世展。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕台東體中「綠島潛水艇」陳世展今年高中畢業將投入中職選秀，中信兄弟捕手林吳晉瑋是第1位綠島出身的職棒球員，林吳晉瑋看好下勾投球的陳世展，能在選秀前3輪獲球團指名。

林吳晉瑋透露，國小就認識陳世展，兩家人也熟識，高中有一次來台東比賽，當時陳世展是豐田少棒球員，特地來找他合照，「我不算偶像啦，可能穀保是名校的關係吧，我們還有一起傳接球，就跟弟弟傳接球的感覺一樣，當時他滿小隻的，好像就有練下勾了，上高中有抽高。」

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林吳晉瑋說，去年有看陳世展投U18亞青賽，表現還滿不錯的，最近看到新聞，上個月王貞治盃陳世展完封平鎮高中，在玉山盃也投得不錯，年紀這麼小就離鄉背井打球，滿辛苦的。

陳世展曾透露，國小看2015年世界12強賽林智勝轟全壘打，國中看綠島學長林吳晉瑋加入中信兄弟，很嚮往職棒；林吳晉瑋笑說，「讓學弟可以把我當目標，滿榮幸也滿欣慰的，感謝他支持我。」

以過來人經驗，未來陳世展若進職棒，林吳晉瑋表示，職棒真的不好待，滿現實的，他當捕手第一年失誤很多，有點想放棄並改練內野，當捕手教練鼓勵他不要放棄才堅持到現在，高中跟職棒不一樣，一開始不懂得要練什麼，陳世展是下勾投手，應該可以練一些專屬於自己的東西，下勾投手在職棒比較稀奇，希望他可以加油。

如果綠島一次出兩位職棒球員，林吳晉瑋笑說，「滿神奇的！」

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