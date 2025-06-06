日職》巨人軍苦吞5連敗 阿部監督：長嶋桑或許在說要贏一場有多難...

巨人軍苦吞5連敗。（圖取自讀賣巨人官方社群媒體X）

〔體育中心/綜合報導〕日職跨聯盟交流賽，讀賣巨人今天在東京巨蛋迎戰樂天金鷲，巨人軍全場僅4支安打，最後以0比2遭到樂天完封，巨人隊苦吞本季最糟的5連敗。這也是巨人隊自2024年6月之後，再度吞5連敗。

巨人軍打線遭到樂天洋投霍華德（Spencer Howard）壓制，整場只有4安，後兩局都是3上3下。而樂天34歲老將淺村榮斗第6局擊出陽春砲、這是他本季第5轟。接著淺村榮斗第8局敲適時二壘安追加1分保險分。樂天後援西口直人、則本昂大各投1局無失分，讓巨人軍吞下敗仗。

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霍華德主投7局無失分，賞6次三振、丟1次保送，摘本季第2勝。巨人先發投手赤星優志主投6.2局失1分，吞本季第4敗。

此外，由於讀賣巨人終身名譽監督「棒球先生」長嶋茂雄在當地時間6月3日因肺炎辭世，享壽89歲。巨人軍今天的球衣左胸都繡上「3號」數字，賽前也播放長嶋茂雄在球員時代和監督時期的影片，隨後全場球迷和球員默哀，悼念這位巨人傳奇巨星。

不過，名將長嶋茂雄逝世後，巨人軍近3戰都吞敗。巨人監督阿部慎之助表示，「（長嶋桑）或許在告訴我們，要贏一場比賽是多麼困難的事情，抱著這樣的想法，我們會繼續努力。」

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