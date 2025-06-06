中職》台鋼被盜出36年首見紀錄 樂天奇襲收2連勝

樂天桃猿林立盜上二壘。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿今逮中台鋼雄鷹鐵捕張肇元傷退的破綻，對替補捕手陳致嘉瘋狂盜壘，成功在5局下狂攻3分大局超前，加上魔神樂7局掉1分，終場以7：1奪下2連勝。

台鋼開場靠高聖恩連續2場開轟，率隊先馳得點，但在3局下樂天就反攻，陳晨威敲出二壘安打，靠暴投上三壘，林立滾地球送回追平分。

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比賽轉捩點發生在5局下，台鋼鐵捕張肇元被陳晨威的揮棒不慎打傷手部退場，替補捕手陳致嘉緊急接替，遭到陳晨威和林立快腿伺候，兩人盜壘後都靠適時安打跑回分數，樂天猛攻3分大局超前。

陳致嘉的惡夢還沒結束，6局林子偉、7局林政華和林立都盜壘成功。陳致嘉以替補身份被盜5次，超過1998年兄弟象陳瑞昌、1999年興農王崇耀、2000年黃鈞瑜、2009年汪竣泰的4次，成為史上單場被盜壘最多次的替補捕手。

被台鋼先馳得點的樂天先發洋投魔神樂，此役依舊宰制全場，7局僅被敲3支安打，送出5次三振，失掉1分，奪下並列勝投王的6勝。

樂天桃猿林政華盜上二壘。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林子偉盜上二壘。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿陳晨威盜上二壘。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹張肇元受傷退場。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發投手魔神樂。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹先發投手吉田一將。（記者陳志曲攝）

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