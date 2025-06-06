晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》只差最簡單的一壘安打 林安可用「準完全打擊」助獅穩王位

2025/06/06 21:07

林安可三壘安打。（記者陳逸寬攝）林安可三壘安打。（記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／天母報導〕統一獅林安可今展現火燙手感，在首打席獲保送後，在接下來打席依序敲出三壘安打、全壘打和二壘安打，不但奮力跑回第1分，也貢獻3分打點，和繳出7局失1分的先發投手布雷克，聯手助獅隊以7：4擊敗味全龍，也讓排名第1的「獅王」領先第2名的龍隊2場勝差。

林安可之前因左大腿拉傷，缺席一軍1個月於上月23日歸隊，儘管重返一軍後的前兩戰未敲安，但連同今天的猛打表現，他已連6場敲安，且近5戰就轟出3發全壘打。目前林安可以7轟和樂天桃猿林立在全壘打排行榜並列第2，努力追趕台鋼洋砲魔鷹的12轟。

林安可。（記者陳逸寬攝）林安可。（記者陳逸寬攝）

今擔任先發4棒DH，林安可在2局上首打席獲保送後，5棒潘傑楷隨即敲出二壘安打，他奮力跑回本壘得到第1分；3局上林安可再貢獻帶1分打點的三壘安打，5局上則在陳傑憲開轟後，他也「背靠背」來一發，7局上又送上帶1分打點的二壘安打，9局上最後一次打擊機會擊出左外野飛球遭接殺，只差1支一壘安打就能達成「完全打擊」。

兩隊先發投手表現大相逕庭，龍隊先發投手艾璞樂投6局被敲7支安打，包括3發全壘打失6分，吞下本季第3敗，而獅隊先發投手布雷克直到5局下才被敲第1支安打、7局下才因郭天信陽春砲失分，累計用99球投完7局僅失1分，拿下本季第4勝。

值得一提的是，龍隊得的4分都靠全壘打，另一分則是吉力吉撈．鞏冠在8局下從郭俊麟手中轟出本季第6轟，9局下再從高塩將樹手中轟兩分砲、本季第7轟。

布雷克。（記者陳逸寬攝）布雷克。（記者陳逸寬攝）

陳傑憲全壘打。（記者陳逸寬攝）陳傑憲全壘打。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中