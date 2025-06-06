中職》只差最簡單的一壘安打 林安可用「準完全打擊」助獅穩王位

林安可三壘安打。（記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／天母報導〕統一獅林安可今展現火燙手感，在首打席獲保送後，在接下來打席依序敲出三壘安打、全壘打和二壘安打，不但奮力跑回第1分，也貢獻3分打點，和繳出7局失1分的先發投手布雷克，聯手助獅隊以7：4擊敗味全龍，也讓排名第1的「獅王」領先第2名的龍隊2場勝差。

林安可之前因左大腿拉傷，缺席一軍1個月於上月23日歸隊，儘管重返一軍後的前兩戰未敲安，但連同今天的猛打表現，他已連6場敲安，且近5戰就轟出3發全壘打。目前林安可以7轟和樂天桃猿林立在全壘打排行榜並列第2，努力追趕台鋼洋砲魔鷹的12轟。

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林安可。（記者陳逸寬攝）

今擔任先發4棒DH，林安可在2局上首打席獲保送後，5棒潘傑楷隨即敲出二壘安打，他奮力跑回本壘得到第1分；3局上林安可再貢獻帶1分打點的三壘安打，5局上則在陳傑憲開轟後，他也「背靠背」來一發，7局上又送上帶1分打點的二壘安打，9局上最後一次打擊機會擊出左外野飛球遭接殺，只差1支一壘安打就能達成「完全打擊」。

兩隊先發投手表現大相逕庭，龍隊先發投手艾璞樂投6局被敲7支安打，包括3發全壘打失6分，吞下本季第3敗，而獅隊先發投手布雷克直到5局下才被敲第1支安打、7局下才因郭天信陽春砲失分，累計用99球投完7局僅失1分，拿下本季第4勝。

值得一提的是，龍隊得的4分都靠全壘打，另一分則是吉力吉撈．鞏冠在8局下從郭俊麟手中轟出本季第6轟，9局下再從高塩將樹手中轟兩分砲、本季第7轟。

布雷克。（記者陳逸寬攝）

陳傑憲全壘打。（記者陳逸寬攝）

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