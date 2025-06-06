TPBL季後賽》不想放暑假！蔣淯安狂砍33分 夢想家擊敗海神搶下1勝

蔣淯安。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕瀕臨淘汰的福爾摩沙夢想家，今在季後賽第4戰力挽狂瀾，蔣淯安挺身而出，砍下全場最高33分，率隊以106：92擊敗高雄海神，系列賽扳回一城，追成1：3。

海神前役在「海龍王」胡瓏貿繳23分帶領下，收下聽牌勝，取得3：0領先優勢，今天在主場力拚關門。

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瀕臨淘汰的夢想家，今天目標延長戰線，開局打出10：2攻勢，該節還剩3分多鐘時，于煥亞連兩記三分球，助隊緊追。隨後霍爾曼三分打加上馬建豪強攻籃下，夢想家再度擴大優勢，首節打完暫時以26：19領先。

夢想家次節在蔣淯安帶領下，將領先擴大到雙位數，上半場小安一人包辦18分，加上霍爾曼14分，兩人助隊取得67：45大幅領先。海神方面，克雷格拿下13分全隊最高。

易籃後，海神一度落後達20分，第4節靠著于煥亞三分球加上蘇文儒補籃， 展開反撲，隨後一波7：2攻勢持續緊追，加上林俊吉6犯離場，繼續給海神機會。不過，關鍵時刻海神失誤和犯規增加，無力一舉扭轉頹勢，只能眼看夢想家帶走勝利。

夢想家今天4人得分上雙，蔣淯安繳出全場最高33分、9籃板、4助攻，霍爾曼19分次之；海神方面，于煥亞繳出全隊最高21分，克雷格18分次之。

蔣淯安。（TPBL提供）

于煥亞。（TPBL提供）

霍爾曼。（夢想家提供）

馬建豪。（夢想家提供）

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