晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》金控大戰富邦悍將慘敗 上半季爭冠近乎絕望！

2025/06/06 21:50

中信兄弟洋投黃博多。（記者塗建榮攝）中信兄弟洋投黃博多。（記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今天新莊球場上演金控大戰，中信兄弟火力全開，全場掃出12支安打，加上先發洋投黃博多繳6局失1分，最終兄弟就以11：3大勝富邦，加上味全龍輸球，兄弟排名重回第2，富邦苦吞4連敗，上半季淘汰指數減為5，最快下週二將宣告無緣爭奪上半季冠軍。

此役首局張志豪、陳俊秀二壘安打和江坤宇安打，加上黃韋盛高飛犧牲打，兄弟單局進帳3分，2局上攻勢再起，該局首棒打者高宇杰安打，宋晟睿擊出內野安打並靠對方守備失誤，形成無人出局二、三壘有人。

此時張志豪適時擊出2分打點安打，接著江坤宇挨觸身球後退場，陳俊秀選到保送擠成滿壘，靠力亞士投手犯規兵不血刃得1分，詹子賢擊出2分打點安打，兄弟單局灌進5分，取得8分領先。

3局下富邦靠保送和2安追回1分，5局上兄弟繼續搶攻，靠保送和3安在添2分，得分達兩位數，8局上許基宏轟陽春砲，本季第7轟出爐，近5場狂敲4轟，兄弟再靠牛棚守成大勝富邦。

兄弟洋投黃博多今天表現威風八面，先發6局被敲5安，另有7K和1次保送失1分，拿下本季第6勝和單場MVP，本季對富邦先3場全勝。

富邦悍將洋投力亞士。（記者塗建榮攝）富邦悍將洋投力亞士。（記者塗建榮攝）

中信兄弟黃韋盛。（記者塗建榮攝）中信兄弟黃韋盛。（記者塗建榮攝）

中信兄弟張志豪。（記者塗建榮攝）中信兄弟張志豪。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中