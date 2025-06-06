中職》金控大戰富邦悍將慘敗 上半季爭冠近乎絕望！

中信兄弟洋投黃博多。（記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今天新莊球場上演金控大戰，中信兄弟火力全開，全場掃出12支安打，加上先發洋投黃博多繳6局失1分，最終兄弟就以11：3大勝富邦，加上味全龍輸球，兄弟排名重回第2，富邦苦吞4連敗，上半季淘汰指數減為5，最快下週二將宣告無緣爭奪上半季冠軍。

此役首局張志豪、陳俊秀二壘安打和江坤宇安打，加上黃韋盛高飛犧牲打，兄弟單局進帳3分，2局上攻勢再起，該局首棒打者高宇杰安打，宋晟睿擊出內野安打並靠對方守備失誤，形成無人出局二、三壘有人。

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此時張志豪適時擊出2分打點安打，接著江坤宇挨觸身球後退場，陳俊秀選到保送擠成滿壘，靠力亞士投手犯規兵不血刃得1分，詹子賢擊出2分打點安打，兄弟單局灌進5分，取得8分領先。

3局下富邦靠保送和2安追回1分，5局上兄弟繼續搶攻，靠保送和3安在添2分，得分達兩位數，8局上許基宏轟陽春砲，本季第7轟出爐，近5場狂敲4轟，兄弟再靠牛棚守成大勝富邦。

兄弟洋投黃博多今天表現威風八面，先發6局被敲5安，另有7K和1次保送失1分，拿下本季第6勝和單場MVP，本季對富邦先3場全勝。

富邦悍將洋投力亞士。（記者塗建榮攝）

中信兄弟黃韋盛。（記者塗建榮攝）

中信兄弟張志豪。（記者塗建榮攝）

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